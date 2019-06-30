كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Shoeblast”..جهاز يجفف ويطهر ويعقم حذائك

متابعة-سنيار: أطلقت “Smartreum Bange” حملة كيك ستارتر لـ “Shoe-blast”، وهو جهاز لصيانة الأحذية يجفف ويطهر ويعقم حذائك.

إنه الجهاز المثالي للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على أحذيتهم خالية من البكتيريا ونظيفة من العرق، وخاصة أولئك الذين استثمروا في أحذية عالية الجودة ويريدون استخدامها لأعوام.

يتميز “Shoe-blast” بمجموعة متنوعة من الوظائف التي تجعله الرفيق المثالي لحذائك أو أي معدات رياضية أخرى يمكن ارتداؤها، حيث أنه يجففها ويعقمها بموجات UV-C الفعالة في القضاء على الجراثيم وحماية قدميك من أمراض القدم المختلفة.

“Shoe-Blast” محمول للنزهات والرياضة والأنشطة الخارجية الأخرى بسبب وظيفته اللاسلكية، ومن خلال مستشعر الرطوبة، فإن “Shoe-Blast” قادر على التحقق من الرطوبة الحالية لحذائك أو خوذتك.

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لا ينطبق “Shoe-Blast” على الأحذية فحسب، بل ينطبق أيضا على العناصر الأخرى مثل القفازات والقبعات والخوذات وغيرها لجعلها جافة ونظيفة.

“Shoe-Blast” متاح للدعم على موقع Kickstarter، وسيحصل الداعمون على جهازين بسعر جهاز واحد.