شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة تفعيل الكتابة الصوتية بتطبيق مستندات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم تطبيق "مستندات جوجل" للمستخدمين الكثير من الميزات الأساسية لمعالجة الكلمات لتنفيذ العديد من الأوامر ولكن يتميز التطبيق بالكتابة الصوتية التى تسهل على المستخدمين إمكانية الكتابة دون استخدام لوحة المفاتيح الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفرها بعدة لغات مثل اللغة الإنجليزية الأفريقية والنيبالية والهندية.

طريقة تفعيل الكتابة الصوتية:

1-قم بفتح مستندات جوجل من المتصفح الشهير كروم

2-اضغط على أيقونة "+" من أجل إنشاء مستند جديد

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3- اتجه إلى خيار "الأدوات" ومن ثم اختار "الكتابة الصوتية" “voice typing”

4- سيُظهر لك التطبيق شكل ميكروفون فى جزء علوى من الشاشة يمكن لك أن تنقله إلى أى مكان.

5-اضغط على أيقونة الميكروفون واسمح بأن يستخدم جوجل الميكروفون الخاص بجهازك من أجل مساعدتك.

6-بعد أن تسمح لجوجل بالإذن يمكنك الآن التحدث من خلال الميكروفون للكتابة الصوتية.