تكنولوجيا: الصين تكشف عن قطار بسرعة النقل الجوى تتجاوز سرعته 600 كيلومتر فى الساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الصين، حاليا لإقامة قطار "مغناطيسي" يمكنه السير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهو ما يجعله مضاهيا لسرعة النقل الجوى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية. ويعتمد هذا القطار على الدفع المغناطيسي، ما يحل مشكلات الاحتكاك، ويوفر سرعة أكبر للقطار، ومن المتوقع أن يكون القطار الجديد أكثر راحة للمسافرين، إذ سيتحرك بضجيج أقل وأيضا اهتزاز أقل للمقصورات. Advertisements

ودشنت الصين فى عام 2017، قطار فوشينج، الذى يربط بين مدينتى بكين وشنغهاى، بمسافة 1300 كيلومتر وبسرعة 350 كيلومترا في الساعة. وتصل مدة الرحلة بين بكين وشنغهاى بهذا القطار إلى ثلاث ساعات ونصف، بينما على متن الطائرة التجارية تستغرق 4 ساعات ونصف الساعة، بسبب إجراءات المطار، بحسب نائب رئيس قسم الهندسة في الشركة التي تتولى المشروع. جدير بالذكر أن اليابان أجرت اختبارا في عام 2015 حطمت خلاله الرقم القياسي، حيث بلغت سرعة القطار المختبر 603 كيلومترات في الساعة.

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