شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة فى إنستجرام.. حساب مزيف يروج لمعلومات طبية خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت منصة مشاركة الصور انستجرام صفحة مزورة لطبيب يروج لمعلومات طبية مضللة لبعض المستخدمين الجدد فى بعض البلدان، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن بيع أدوية ومركبات يدعى أنها طبيعية تساعد على الشفاء من الأمراض، وهو الأمر الذى دفع المنصة لإزالة هذا الحساب.





وفى تقرير لموقع "بيزنس انسايدر"، أكد العلماء أن هذا الطبيب المزيف من المحتمل أنه قدم نظرياته الخاطئة حول صحة البشر لآلاف الأشخاص وهو ما يمثل خطرا كبيرا، خاصة وأن هذا الحساب يضم أكثر من مليون متابع، يعمل على أقناعهم بالتخلى عن الطب الحديث ويدعوهم للاعتماد على ما يطلق عليه اسم "طب تقليدى" ويقوم بترويج معلومات طبية خاطئة خاصة لعلاج الأمراض الخطيرة مثل السرطان والسكرى وأمراض المناعة الذاتية.

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وقد أثار هذا الاكتشاف قلقا شديدا بين العلماء والخبراء الآخرين للخطر الذى يسيطر على الملايين الذين يشاهدون هذه المعلومات المزيفة، وقال متحدث باسم "فيس بوك": "نحن نعمل دائما على تحديد وتقليل انتشار المعلومات الخاطئة على انستجرام، ونتخذ خطوات نشطة لتقليل توزيعه حيثما أمكن، نحن نبحث فى ما إذا كان هذا الحساب مستحسن أم لا على سياسات المعلومات الخاطئة، وبعد عدة ساعات من التأكد من خطر الحساب الخاص بالطبيب المزيف تم إزالته".





إلا أن تقرير "بيزنس انسايدر" أشار إلى أنه بالاختبارات العملية، وقبل إزالة الحساب، يبدو أن جميع المستخدمين الجدد الذين قاموا بالتسجيل فى الولايات المتحدة يظهر لهم حساب الطبيب المزيف من بين قائمة أفضل 10 حسابات يمكنك اضافتهم على انستجرام، مما يجعل عشرات الآلاف من الأشخاص يتابعون حسابه بشكل معتمدا، وحتى الآن يمكن أن يظهر الحساب هذا الحساب المزيف لبعض المستخدمين خارج الولايات المتحدة.

ولم يتضح متى بدأ انستجرام فى عرض حساب الطبيب المزيف على المستخدمين الجدد لمتابعته، إلا أنه فى نهاية 2018 كان لدى الطبيب المزيف 600 ألف متابع.