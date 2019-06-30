شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك يحتفل بعيد ميلاده الـ48 فى إصلاح واحدة من أكبر ثغرات تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" "إيلون موسك" بعيد ميلاده الـ48 بين معجبيه على موقع "توتير" وفى مكتب "تسلا" للعمل على إصلاح أكبر نقاط ضعف تسلا.





ووفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، عند سؤال متابعى "موسك" على توتير بخططه التى قام بها للاحتفال بعيد ميلاده، أجاب قائلا: "سأعمل على تخطى مشكلات "تسلا" اللوجستية لإصلاح واحدة من أكبر نقاط ضعفها".

ثم رد بعض متابعيه باحتياجه للراحة قليلا وإجازة قليلة، إلا أن "موسك" اكتفى بالرد بابتسامة بسيطة عليهم.

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وبالتأمل إلى شركة "تسلا" نجد أنها تحاول الانتهاء فى الربع الثانى من العام بعدد قياسى من عمليات تسليم السيارات للمستخدمين، وهو ما يحاول "موسك" تحفيز العاملين معه عليه لإدراكه أهمية الخدمات اللوجستية والتسليم السريع للعملاء فى سمعة وأسعار أسهم الشركة.

وقد ألقت "تسلا" باللوم على عمليات النقل والإمداد الخاص بها لتكون هى السبب فى المشكلات الأخيرة التى تعرضت لها الشركة العالمية من تباطىء تسليم السيارات.

ويذكر أن هذا ليست هذه هى المرة الأولى التى يخصص فيها "إيلون موسك" عيد ميلاده من أجل "تسلا"، ففى العام الماضى صرح أنه قضى عيد ميلاده الـ47 فى مكاتب تسلا حيث أشرف على الانتاج المتأخر فى سيارة سيدان 3 النموذجية للشركة.