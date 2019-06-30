شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تخطط لإطلاق أول رحلة تجارية لـ Starship بداية من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أننا لم نر مركبة Starship الفضائية تطير حتى الآن، إلا أن تقرير حديث كشف أن الشركة تأمل في إرسالها إلى الفضاء في أول مهمة تجارية لها في عام 2021، حيث تم الكشف في إحدى الفعاليات في إندونيسيا أن SpaceX تجري بالفعل مناقشات مع ثلاثة عملاء مختلفين لتلك الرحلة، وكلها اتصالات مع الشركات التي تتطلع على الأرجح إلى إرسال أقمار صناعية إلى المدار.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكانت شركة SpaceX قد قدمت نظام الإطلاق تحت اسم صاروخ Big Falcon Rocket أو BFR، لتقوم بعد ذلك بإعادة تسمية مرحلته العليا إلى Starship ومعزز الصواريخ الخاص به إلى Super Heavy، ويجري حالياً تطوير بناءين متنافسين في تكساس وفلوريدا، ومن المحتمل أن تجمع المركبة الفضائية النهائية بين أفضل الحلول التي يمكن للفريقين التوصل إليها.

وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات بين البنيانين، فإن كلا المجموعتين تقومان بتصميم مركبة يمكنها حمل 20 طنًا متريًا إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض وأكثر من 100 طن متري إلى مدار الأرض المنخفض، فيما تخطط شركة SpaceX في النهاية لاستخدام SpaceX-Super Heavy combo لإرسال الحمولات إلى القمر والمريخ، على الرغم من أنها تتطلع أيضًا إلى تقديم رحلات سريعة من نقطة إلى نقطة على الأرض على متن المركبة.