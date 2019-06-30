شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتعاون مع "كوانتا كمبيوتر" لتصنيع جهاز "ماك برو" فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تسعى لتصنيع جهاز "ماك برو" فى الصين بالتعاون مع شركة كوانتا كمبيوتر، وذلك بحسب تقرير لوول ستريت جورنال، حيث تود الشركة الأمريكية نقل خط تصنيع "ماك برو" إلى الصين، وهو ما يجعله أخر أجهزتها التحاقا بخطة التصنيع بالتعاون مع المزودين والشركات الصينية.

وبحسب التقرير، فإن أبل ستتعاون مع "كوانتا كمبيوتر" لإنتاج الجهاز الجديد، خاصة وأنها تتعاون معها أيضا فى تصنيع ساعتها الذكية Apple Watch وأجهزة ماك بوك، فيما تكمن أهمية هذه الخطوة فى تقليل النفقات والمصروفات التشغيلية فى الإنتاج، إذ يرجع السبب هنا لقلة تكلفة المواد الخام ووفرتها كما هو الحال بالنسبة للأيدى العاملة التى تعد أرخص من مثيلاتها فى الولايات المتحدة.

وكشف التقرير أن إنتاج "ماك برو" سيتم فى مصنع بقرب شنغهاى ومجاور لمصانع مزودى أبل الأخرين، ليساعد هذا أيضاً فى تخفيض تكلفة الشحن.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن صباح اليوم عزمه السماح للشركات الأمريكية التعاون مع شركة هواوى الصينية وذلك رغم الأزمة التجارية بين البلدين.