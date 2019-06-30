شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بألفاظ خارجة .. مساعد أليكسا "يشتم" أحد مستخدميه بعد توقفه عن الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع كثيرا عن حوادث غريبة تتعلق بأمازون أليكسا، فهناك من قالت أنها سمعت صوت أختها المتوفية من المساعد وآخر نشر ردود غريبة للجهاز على بعض أسئلته، ولكن فى هذه الواقعة هناك من يقول أن الجهاز بدأ فى إلقاء الشتائم عليه بعد توقفه عن الاشتراك المدفوع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقال" مايكل سليد" الذى يبلغ من العمر 29 عامًا، أنه صُدم عندما بدأ جهازه -بعد إلغاء اشتراكه في خدمة Prime- بإلقاء الشتائم عليه كلما طلب منه تشغيل الموسيقى.

وهذا الحادث جعل مهندسي أمازون في حيرة، بعد أن اشتكى لهم، حيث قدمت الشركة بطاقات هدايا له وسنة من العضوية المجانية كتعويض عن ما حدث.



امازون اليكسا

وقال سيلد، إن المشكلة بدأت بعد يوم من الاتصال بأمازون لإلغاء اشتراكه في خدمة الاشتراك في Prime، مضيفا "حاولت إلغاء اشتراكي وأجريت محادثة قصيرة مع شخص ما في خدمات العملاء، وفي اليوم التالي فعلت معى أليكسا ذلك".

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يذكر أن هناك برنامج متاح بالفعل للتحميل في مكبرات الصوت الذكية Echo Dot يمكن أن تجعل أليكسا نقول كلمات غير مهذبة، ومن غير المعروف ما إذا كان قد تم تثبيت مثل هذه البرامج الإضافية من قبل سليد أو أصدقائه أو عائلته، أو بدلاً من ذلك موظف في شركة أمازون.



امازون اليكسا

وقال مايكل "أقسم أنني لم أفعل أي شيء لذلك"، وأفادت التقارير أن شركة التكنولوجيا أرسلت له قسيمة هدايا بقيمة (6 دولارات) كتعويض، ثم زادت من عرضها للتعويض إلى قسيمة هدايا بقيمة (317 دولارًا) وعضوية مجانية لشركة Amazon Prime لمدة عام.

كما أنها طلبت من سليد السماح لهم بالوصول إلى سجلات Echo Dot الخاصة به حتى يتمكنوا من التحقيق في الخطأ الذي حدث في أليكسا.