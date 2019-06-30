شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. 6 ألعاب تنضم إلى سلسلة الألعاب الإلكترونية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية موسم الإجازات الصيفية وانتهاء بعض المطورين من الألعاب الحديثة التى تحدثوا عنها فى المؤتمرات التكنولوجية الكثيرة، هناك قائمة من الألعاب التى عليك الاستعداد لاستقبالها فى النصف الثانى من العام الجارى.

يقدم موقع "بيزنس انسايدر" قائمة الألعاب المنتظرة فى النصف الثانى من العام الجارى كما يلى:





Star Wars Jedi: Fallen Order ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 15 نوفمبر 2019





Apex Legends: Season 2 Apex Legends: Season 2 ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 2 يوليو 2019





Luigi's Mansion 3 ستكون متوفرة على منصة نينتيندو سواتش، ولم يحدد تاريخ لإطلاقها ولكن القائمين عليها يؤكدون أنها ستكون متوفرة خلال النصف الثانى من عام 2019. Advertisements





DOOM Eternal ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 22 نوفمبر 2019.





The Outer Worlds ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 25 أكتوبر 2019.



