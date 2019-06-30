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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. 6 ألعاب تنضم إلى سلسلة الألعاب الإلكترونية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية موسم الإجازات الصيفية وانتهاء بعض المطورين من الألعاب الحديثة التى تحدثوا عنها فى المؤتمرات التكنولوجية الكثيرة، هناك قائمة من الألعاب التى عليك الاستعداد لاستقبالها فى النصف الثانى من العام الجارى.
يقدم موقع "بيزنس انسايدر" قائمة الألعاب المنتظرة فى النصف الثانى من العام الجارى كما يلى:
ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 15 نوفمبر 2019
Apex Legends: Season 2
ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 2 يوليو 2019
ستكون متوفرة على منصة نينتيندو سواتش، ولم يحدد تاريخ لإطلاقها ولكن القائمين عليها يؤكدون أنها ستكون متوفرة خلال النصف الثانى من عام 2019.
ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 22 نوفمبر 2019.
ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 25 أكتوبر 2019.
ستكون متوفرة على منصة نينتيندو سواتش، وستكون متاحة خلال شهر نوفمبر 2019.
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