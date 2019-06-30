الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: قريبا.. 6 ألعاب تنضم إلى سلسلة الألعاب الإلكترونية لعام 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. 6 ألعاب تنضم إلى سلسلة الألعاب الإلكترونية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية موسم الإجازات الصيفية وانتهاء بعض المطورين من الألعاب الحديثة التى تحدثوا عنها فى المؤتمرات التكنولوجية الكثيرة، هناك قائمة من الألعاب التى عليك الاستعداد لاستقبالها فى النصف الثانى من العام الجارى.

 

يقدم موقع "بيزنس انسايدر" قائمة الألعاب المنتظرة فى النصف الثانى من العام الجارى كما يلى:

 

1
 
Star Wars Jedi: Fallen Order

ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 15 نوفمبر 2019


2

Apex Legends: Season 2

ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 2 يوليو 2019

 

3
 
Luigi's Mansion 3

ستكون متوفرة على منصة نينتيندو سواتش، ولم يحدد تاريخ لإطلاقها ولكن القائمين عليها يؤكدون أنها ستكون متوفرة خلال النصف الثانى من عام 2019.

Advertisements

 

4
 
DOOM Eternal

ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 22 نوفمبر 2019.

 

 

5
 
The Outer Worlds

ستكون متوفرة على منصات اكس بوكس ون و بلاى ستيشن 4 و أجهزة الكمبيوتر وتاريخ وصولها هو 25 أكتوبر 2019.

 

6
 
Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

ستكون متوفرة على منصة نينتيندو سواتش، وستكون متاحة خلال شهر نوفمبر 2019.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: قريبا.. 6 ألعاب تنضم إلى سلسلة الألعاب الإلكترونية لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا