شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من القرن الـ18 إلى الـ21.. كم مرة توقع العلماء نهاية العالم "ومحصلش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعات نهاية العالم ليست وليدة العصر الحالى فقط، بل على مر العصور ومنذ خلق البشرية وهناك من يتنبأ بنهاية الحياة البشرية، سواء لأسباب دينية أو بسبب انتشار أمراض، أو لأسباب فلكية.

وفى استطلاعات رأى أجريت عام 2012 فى 20 دولة، وجدوا أن أكثر من 14% من الناس يعتقدون أن العالم سينتهى خلال حياتهم، وهذا الاعتقاد منتشر بين الناس الذين يعانون من انخفاض فى معدلات التعليم أو دخل الأسرة، وصغار السن.

وفى استطلاع عام 2015، اعتقد عامة الناس أن السبب الأقرب لنهاية العالم هو الحرب النووية، بينما الخبراء اعتقدوا أن الذكاء الاصطناعى هو من سيقضى على العالم، كما اعتقد بعض البريطانيين والأمريكيين أن نهاية العالم ستحدث بسبب الزومبى أو الغزو الفضائى.

وإليك أبرز توقعات نهاية العالم من القرن الـ18 إلى الـ21:

القرن الـ18:

- توقع مجموعة من القديسين أن نهاية العالم ستأتى فى 1705 أو 1706 أو 1708، لأسباب دينية.

- وفى 19 مايو سنة 1780 قامة أعضاء الجمعية العامة في كونيتيكت، بتفسير الظلام الذى حل فى السماء أثناء النهار على أنه علامة على انتهاء العالم، وكان السبب هو حريق الغابات وظهور سحب سوداء غطت ضوء الشمس.

القرن الـ19:

- توقع كريستوفر لوف أنه سيتم تدمير العالم بزلزال عام 1805.

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- أعلن أحد رجال الدين أن العالم سنتهى فى عام 1836.

- توقع العديد نهاية العالم فى الربع الأخير من عام 1843.

القرن الـ20:

- توقع كاميل فلاماريون أن العالم سنتهى بظهور مذنب هالى عام 1910، بسبب انتشار غازات سامة قد تتسبب فى نهاية الحياة على كوكب الأرض.

- توقع أرمسترونج نهاية العالم بعام 1936 أو 1943.

القرن الـ21:

- تنبأت طائفة يابانية بأن العالم سيتدمر بحرب نووية فى عام 2003.

- وفى 2011 ظهرت مخاوف من أن المذنب إيلنين، ستسبب اضطرابات فى قشرة الأرض وزلازل وأمواج مد وجزر، وأنه سيصطدم بالأرض.

- ظهرت توقعات لعام 2011، أن الأرض ستنتهى بواسطة كويكب أو غزو فضائي أو سوبر نوفا ونيبيرو.توقع ديفيد ميد فى 2017 أن "نيبيرو" سيصطدم بالأرض، وينتهى العالم.

- وبعد فشل تنبؤاته لعام 2017، توقع ديفيد ميد مرة آخرى أن العالم سينتهى بـ2018، بسبب اصطدام كويكب بالأرض.

- وفى عام 2019، توقع الكثير أنه بداية نهاية العالم، وآخر التوقعات أن كويكب كبير جدًا، سيصطدم بالأرض فى سبتمبر القادم.