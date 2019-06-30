شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب: سنسمح لشركة هواوى الصينية بالشراء من الموردين الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيسمح أخيرا لشركة Huawei الصينية، بشراء منتجات من الموردين الأمريكيين، وذلك بعد محادثاته مع الرئيس الصينى شى جين بينغ خلال قمة العشرين اليوم السبت.

وبحسب موقع bloomberg الأمريكى، فقال ترامب فى مؤتمر صحفى عقب قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان:" يمكن للشركات الأمريكية بيع معداتهم لهواوي"، مضيفا "نحن نتحدث عن معدات لا توجد فيها مشكلة أمنية وطنية كبيرة معها."

وكانت وزارة التجارة قد أضافت شركة هواوى فى الشهر الماضى إلى القائمة السوداء، حيث عزلتها عن الموردين الأمريكيين، رغم أن العديد من الشركات تمكنت من تجنب هذه القيود، فيما التقى "ترامب" مع "شي" اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان، ووافق على وقف الحرب التجارية بين بلديهما.

وقال ترامب إن الزعيمين ناقشا أزمة هواوى كجزء من محادثاتهما، موضحا:" لقد وافقت على بيع المنتجات لهواوى، فهذه هى الشركات الأمريكية التى تصنع هذه المنتجات"، وكانت الولايات المتحدة قد انخرطت فى حملة عالمية لحظر شركة Huawei مما يسمى بشبكات الاتصالات 5G، واصفة الشركة بأنها تهديد أمنى، كما زعمت إدارة ترامب أن الحكومة الصينية يمكنها استخدام منتجات Huawei للتجسس على البلدان التى تستخدمها فى شبكاتها.