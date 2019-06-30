شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية فلوريدا الأمريكية تتعرض لثانى هجمات "فيدية" هذا الشهر..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت "ليك سيتى" إحدى مدن ولاية فلوريدا الأمريكية لهجمات من نوعية فيروسات الفدية "رانسوم وير" والتى أجبر الحكومة على استخدام الورقة والقلم بدلا من أنظمة الكمبيوتر التى كانت تعمل بها كل مؤسسات الحكومة بالإضافة إلى دفع حوالى 500 ألف دولار لصاحب البرنامج.

ووفقا لتقرير موقع "بيزنس انسايدر" فتعد ثغرات "رانسوم وير" هى برامج تشبه الفيروسات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، لكنها تقيد الوصول إلى الملفات الخاصة بجهاز الكمبيوتر الذى تصيبه، ويطالب الهاكرز المسؤول عنها مالك الجهاز بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول إلى هذه الملفات.

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وقد وقع حادث اختراق أجهزة مؤسسات "ليك سيتى" فى 10 يونيو الجارى، وهو ما دفع الحكومة لإعادة استخدام موظفيها للورقة والقلم مثل الماضى للعمل حتى تمت المقايضة ودفع حوالى 500 ألف دولار لصاحب البرنامج للحصول على ملفاتهم من جديد.

وفى بيان لمسئولى المدينة قالوا: "فى الوقت التى نعيشه من تعطل بعض شبكات وملفات المدينة، فإن شبكات السلامة العامة معزولة ومحمية بالتشفير، وهو الأمر المطمأن إلى حد ما، ولكن فى نفس الوقت تشير إلى أن الشبكة الحكومية الرئيسية فى المدينة لم تكن محمية أو لم يكن لديها نفس طبقات الحماية مثل شبكة السلامة العامة".

ويعد الهجوم الالكترونى على ليك سيتى هو الثانى فى فلوريدا خلال بضعة أسابيع، مما يسلط الضوء كذلك على مدى استعداد المدن الأمريكية غير المستعدة للتعامل مع الهجمات الالكترونية، حيث أن مدينة "ريفييرا بيتش" فى فلوريدا تعرضت هى الأخرى على هجوم الكترونى مثل ليك سيتى ودفعت فدية بقيمة 600 ألف دولار.