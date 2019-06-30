شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش لوحدنا فى الكون.. 5 مجرات أخرى غير درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلئ الفضاء بأجسامه الغريبة والرائعة التى فى الغالب ما تكون مجرات، ويرجح العلماء أن الكون يحتوى على 100 أو 200 مليار مجرة، والتى تحتوى على مجرتنا تلك التى لطالما أبهرت العلماء، ولكن هل عرفت من قبل أى معلومات أخرى عن أى مجرة أخرى؟.

مجرة السيجارة:





مجرة السيجارة، أو كما هو معروف بمجرة مسييه 82، هى إحدى المجرات الموجودة فى كوكبة الدب الأكبر، يفصلنا عنها حوالى 12 مليون سنة ضوئية.

يتوقع العلماء حدوث اصطدام بينها وبين مجرة مسييه 81 ليندمجا سوياً، بالإضافة إلى اعتقادهم بأنها فى الأصل كانت مجرة غير منتظمة ، يتألق مركز المجرة أكثر 100 مرة من مركزنا.

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مسييه 81:

مسييه 81 أو "مجرة بودى"، تبعد عن مجرة درب التبانة بحوالى 12 مليون سنة ضوئية مثل مجرة مسييه 82، تتميز مسييه 81 بأنها مجرة حلزونية، أخذت اسم بودى نسبة لمكتشفها العالم الفلمى يوهان بودى.





زهرة الشمس:

مجرة حلزونية موجودة بكوكبة سلوقيان، يوجد بها قرص مركزى ولها أذرع مجرية قصيرة، والتى جعلتها أول مجرة مكتشفة من هذا النوع عقب اكتشافها فى القرن الـ19.





مجرة المرأة المسلسلة:

هى من أقرب المجرات لكوكب الأرض، مما يتيح لنا مشاهدتها بالعين المجردة، على الرغم من بعدها عن الأرض بأكثر من 2 مليون سنة ضوئية، ويبلغ قطر المرأة المسلسلة 220 ألف سنة ضوئية، وتحتوى على 250 مليار نجم.

مجرة كانيس ماجور:

هى أقرب مجرة لدرب التبانة اكتشفت فى 2003 حيث تقع فى كوكبة الكلب الأكبر تبعد عن درب التبانة بـ42 ألف سنة ضوئية، تعتبر المسافة بين الأرض وكانيس أصغر من المسافة التى بين الأرض ومركز درب التبانة مما يرجح احتمالية أن تكون جزء من مجرتنا.