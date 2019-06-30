شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. روبوت جديد يمكنه التقاط وفرز وتعبئة الفراولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمت برمجة روبوت يسمى "Rubion" لاختيار الفراولة الجيدة فقط، حيث إنه عبر 14 آلة سيتم جمع ما يكفي لتزويد عشاق التنس فى بطولة ويمبلدون بلندن خلال البطولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقوم آلية التثبيت بالتقاط وتعبئة الفراولة كل خمس ثوانٍ، مما ينتج عنه ما يصل إلى 360 كجم يوميًا، ويحتوي روبوت Rubion على "كاميرا" مدمجة تستخدم أجهزة استشعار لضمان النجاح فى ثمار الفاكهة الجيدة فقط.



روبوت الفراولة

وقد تفوقت التقنية حتى على منتقي الفاكهة الأكثر حماسة، الذى يحتاج إلى فترات راحة ويشكو من الطقس، حيث تساهم التقنية فى دعم بطولة ويمبلدون التى ستنطلق يوم الإثنين ، حيث يتوقع أن يستهلك المشجعون 34 ألف كيلوغرام من الفراولة خلال البطولة التي تستمر أسبوعين.

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روبوت الفراولة

وقد قامت شركة ACTPHAST 4.0 التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها والمتخصصة في تقديم حلول آلية للزراعة والغذاء بإطلاق شركة Rubion، حيث تم تصميم الماكينة لالتقاط الفراولة من بقع الفاكهة المرتفعة، ثم تقوم بفرز الثمرة حسب الحجم أو الوزن، قبل تعبئتها.



روبوت الفراولة

كما أنها مبرمجة بأجهزة استشعار للكشف عن الضوء لالتقاط الأطوال الموجية الناتجة عن الثمار، ومن ثم معرفة كونها مزهرة وحمراء أم ليست ناضجة.