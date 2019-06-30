شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء..إيران تصادر 1000 جهاز لتعدين "البيتكوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استولت السلطات فى إيران على ما يقرب من 1000 آلة تعدين بيتكوين كانت موجودة فى مصنعين مهجورين بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل مثل أسماء العملات التى كانت تقوم بتعدينها أو منذ متى وهى قيد العمل، حيث تم اتخاذ الإجراء بعد وجود ارتفاع حاد فى استهلاك الكهرباء.

وبحسب موقع BBC، فصرح متحدث باسم وزارة الطاقة لوسائل الإعلام المحلية بأن الطلب على الطاقة ارتفع بنسبة 7٪ فى يونيو ويعتقد أن تعدين العملة المشفرة هو السبب الرئيسى، حيث بلغ استهلاك هذه الأجهزة حوالى 1 ميغاواط وهو ما أدى للتعرف عليها.

فيما تعد عمليات تعدين العملات الرقمية فى إيران من الأنشطة المحظورة على مستوى البلاد، فيما سعى المجلس الأعلى للفضاء الرقمى فى البلاد خلال سبتمبر الماضى لجعل تعدين العملات والأصول الرقمية عملا مشروعا، إلا أنه لم يصل لنتيجة بعد، أما بالنسبة للبنك المركزى الإيرانى فهو يحظر على المصارف التجارية التعامل بالعملات الرقمية على اعتبار أنها تساعد فى عمليات غسل الأموال.