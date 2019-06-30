شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..ترامب يعفو عن هواوى ومخاوف جديدة من عملة فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الاحداث في عالم التكنولوجيا، بداية من إعلان الولايات المتحدة التصالح مع هواوى والسماح لمورديها بتوفير منتجاتهم للشركة الصينية، وصولا لإثارة المخاوف من جديد حول عملة فيس بوك، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا لليوم كما يلى:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..ترامب يعفو عن هواوى ومخاوف جديدة من عملة فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.