شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نجم الشعرى؟.. تعرف على أشهر النجوم فى السماء بعد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد "النجوم" هى ألمع الأجرام السماوية، والتى تمتاز بشكل كروى يشع ضوءًا خاطف للنظر، وينتج هذا الضوء نتيجة لتفاعلات نووية مستمرة بداخله لتحويل الهيدروجين إلى هيليوم، كما تتفاوت النجوم فى سطوعها بسبب المسافة بين النجم والأرض، حجم النجم، ودرجة حرارته.

كما تختلف مسميات النجوم، فلكل نجم اسم يطلق عليه ليميزه، وسنعرفك الآن على ألمع النجوم فى السماء والتى لها قيمة كبيرة عن العرب وكذلك الفراعنة.

نجم الشعرى:





يعد هذا النجم هو من ألمع النجوم فى السماء، والأكثر شهرة بعد الشمس، كما أنه نجم ثنائى، أى يتكون من نجم كبير الحجم جدًا وآخر صغير الحجم يدور حوله.

وبسبب المسافة الكبيرة بين الأرض وهذا النجم يظهر كأنه أقل سطوعًا من الشمس، على الرغم من أنه أكبر من الشمس بحوالى الضعف وكتلته أكبر وكذلك درجة حرارة سطحه عالية جدًا.

الشعرى اليمانية:





هو من أسطع النجوم التى ترى فى السماء ليلًا، ويظهر فى اتجاه "كوكبة الكلب الأكبر"، ويعد رابع الأجرام السماوية سطوعًا بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة.

ينقسم نجم الشعرى اليمانية إلى:

- شعرى يمانية "أ"، وتبلغ كتلتها ضعف كتلة المشس.

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- شعرى يمانية "ب"، وهى قزم أبيض.

يبعد الشعرى اليمانية عن الأرض بـحوالى 8 سنين ضوئية، ويعد أحد أقرب النجوم للأرض، ويقدر عمره بحوالى 240 سنة وهو أصغر النجوم عمرًا.

وقد اعتمد المصريون القدماء فى تحديد بداية السنة أثناء فترة الانقلاب الصيفى المرتبط بـ"الشعرى اليمانية"، حيث كان النجم يختفى فى الأفق الغربى ويشرق بعد 70 يوم فى وقت الفجر، وكان يشرق دائمًا قبل فيضان نهر النيل.

أهتم المصريون كثيرًا بهذا النجم واعتمدوا عليه فى التقويم السنوى أكثر من الشمس.





الشعرى الشامية:

يقع نجم الشعرى الشامية باتجاه "كوكبة الكلب الأصغر"، وهو أشد نجوم الكوكبة تألقًا، أطلق عليه القدماء المصريون اسم "إمى خت سوبدت".

وينقسم الشعرى الشامية إلى:

- شعرى شامية "أ"، وهو نجم أبيض مصفر.

- شعرى شامية "ب"، و هو قزم أبيض.

وتبلغ المدة التى يدور فيها النجمين حول مركز ثقلهما حوالى 41 سنة، كما يبعد النجم عنا بحوالى 11 سنة ضوئية، وهو أقرب النجوم إلينا ويظهر فى السماء قبل الشعرى اليمانية.

واكتشف العلماء أن النجم يشع كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، والتى يمكن أن تقضى على أى حياة.