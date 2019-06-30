شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهواتف القابلة للطى لن نراها فى 2019.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت العديد من الشركات الشهيرة المصنعة للهواتف الذكية عزمها إطلاق هواتف قابلة للطي هذا العام، ولكنهم تراجعوا فى آخر لحظة وقرروا تأجيل عرض هذه الهواتف للمستخدمين فى الأسواق.





ووفقا لتقرير موقع "بيزنس انسايدر" واجهت بعض الشركات مشكلات فى عملية التصنيع الخاصة بالهواتف القابلة للطى، حيث يقوموا حاليا بإصلاح الأمر وتفادى عدد من المشكلات الأخرى فى الأجهزة قبل طرحها فى الأسواق وهذا كان السبب فى تأجيل طرحه للمتسخدمين فى الأسواق.

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وفى الوقت الحالى أعلنت مصادر موثوق فيها من خبراء تصميمات الهواتف الذكية، أن الشركات التى تنوى اصدار هواتف قابلة للطى تقوم بمراجعة تصميمات هواتفها للتعرف على نقاط ضعفها وفشلها ومحاولة التغلب عليه، وأكدوا انه على الرغم من رؤية الكثير من الإعلانات الترويجية لتصميمات الهواتف القابلة للطى، إلا أن عام 2019 لن يكون عام طرحه نهائيا، فالمشكلات التى تواجهة هذه الشركات أكبر بكثير ولابد من التغلب عليها قبل طرح الهواتف فى الأسواق.