شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Equiano كابل إنترنت بحرى جديد من جوجل يربط أفريقيا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن عزمها تشغيل كابل الإنترنت الخاص بها الثالث تحت سطح البحر والذى سيربط بين أوروبا وأفريقيا، حيث ستكون إحدى نهايات هذا الكابل فى البرتغال، فيما سيمر الكابل بالمغرب، ثم سيمتد على طول الساحل الأفريقى إلى جنوب أفريقيا، مع وجود نقاط توقف فى دول أخرى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن الكابل سيحمل اسم Equiano، وسيتم تشغيل الجزء البرتغالى - الجنوب أفريقى من الكابل فى عام 2021، فيما تمت تسمية الكابل على اسم الكاتبة وعالمة إلغاء العبودية Oududah Equiano، التى ولدت فى نيجيريا - والتى من المحتمل أن تكون بمثابة منفذ للاتصال لتمديد الكابل.

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وكشفت شركة جوجل أنها استثمرت 47 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية لتعزيز بنيتها التحتية للتكنولوجيا، فيما يعد Equiano هو الكبل الرابع عشر الذى تمتلك جوجل حصة فيه بشكل عام، ومشروع الشركة الخاص الثالث للكابلات الدولية، حيث إن الكابل الأول، هو كورى، تم الانتهاء منه فى أبريل ويمتد بين تشيلى ولوس أنجلوس، كذلك سيربط الكابل الآخر، دونانت، بين فرنسا والولايات المتحدة، وسيكون متصلاً بالإنترنت العام المقبل.

وتعد هذه الكابلات حيوية للتوصيل، لأنها تنقل نحو 99% من حركة مرور بيانات الكوكب، لكن يختلف كابل Equiano، الذى سيتم تثبيته بواسطة Alcatel Submarine Networks، اختلافًا بسيطًا عن الآخر، وفقًا لجوجل، حيث سيكون Equiano أول كابل تحت سطح البحر يدمج التبديل البصرى على مستوى الألياف الضوئية، بدلاً من النهج التقليدى للتحويل على مستوى الطول الموجى، كما زعمت جوجل أيضًا أنه سيحتوى على سعة شبكة أكبر بنحو 20 مرة من آخر كابل تم تصميمه لخدمة هذه المنطقة.