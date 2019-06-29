Lenovo Z6 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وستمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 24MP

فاطمة أيت طالب - دبي - يجب أن يصل الهاتف Lenovo Z6 في أي وقت، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Lenovo يشوق بالتدريج للمواصفات التقنية التي سيأتي بها هذا الهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. واليوم، أوضح لنا السيد Chang Cheng أن الهاتف Lenovo Z6 القادم من الشركة سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة الواسعة الزاوية.

ستقوم شركة Lenovo بإستخدام المستشعر Sony IMX576 في الكاميرا الرئيسية للهاتف Leonovo Z6، مما يضعه في نفس المرتبة مع بعض الهواتف الذكية الأخرى مثل Huawei Nova 5i و Honor 20 Lite. وعلاوة على ذلك، فسوف تأتي الكاميرا الأساسية للهاتف Lenovo Z6 كذلك مع وضع لإلتقاط الصور في الليل يدعى Super Night. ونظرًا إلى أن الفلاتر الجمالية وميزات الذكاء الإصطناعي تحظى بشعبية كبيرة جدًا في الصين، فليس من المستغرب أن نسمع الآن بأن الهاتف Lenovo Z6 سيضم كذلك فلاتر ذكية تتعلم مع مرور الوقت كيفية جعل وجهك أكثر جمالاً مما هو عليه بالفعل.

وبالحديث عن إلتقاط الصور لنفسك، فالهاتف Lenovo Z6 سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل. وتقول شركة Lenovo أنها قامت بإستخدام خوارزمية جديدة تعمل على تحديد ميزات الوجه التي ينبغي تشغيلها من خلال النظر إلى 50 مليون صورة شخصية مختلفة.

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واحدة من الأمور الشائعة بين مستخدمي الهواتف الذكية في الصين هو إصلاح إنحناءات الجسم مباشرة أثناء إلتقاط الفيديو. قامت شركة Lenovo بتضمين هذه الميزة في هاتفها الرائد الحالي Lenovo Z6 Pro، ولكننا علمنا الآن بأن الهاتف Lenovo Z6 سيحصل على هذه الميزة كذلك.