شبكة تويتر تقوم الآن بإخفاء التغريدات المسيئة المنشورة من قبل الشخصيات العامة

فاطمة أيت طالب - دبي - لمح المدراء التنفيذيون في شركة تويتر مؤخرًا إلى أنه سيتم إجراء عدد من التغييرات على منصتها الإجتماعية في المستقبل القريب لتقليص معدل وصول التغريدات المسيئة من الشخصيات العامة. واليوم، قررت شبكة تويتر أن تعلن عن هذه التغييرات بشكل رسمي. يتم عرض إشعار جديد للتغريدات من الشخصيات العامة اليوم، وخاصة التغريدات التي تنتهك قوانين المجتمع. لذا، إذا أرادت إحدى الشخصيات العامة نشر تغريدة تخالف الإرشادات، فسوف تقوم تويتر بإخطار المستخدمين بالإنتهاك لتقليل نسبة الوصول إلى هذه التغريدة.

تقول تويتر أن هذا الإشعار سيتم تطبيقه فقط على التغريدات التي يتم نشرها من الحسابات التي تنتمي إلى الشخصيات السياسية، والمستخدمين الذين تم التأكد من هويتهم، والحسابات الأخرى التي تضم أكثر من 100 آلف متابع.

إذا تم الإبلاغ عن تغريدة على أنها تنتهك الإرشادات، فسوف يقرر فريق في شركة تويتر ما إذا كانت هذه مسألة ” مصلحة عامة ” أم لا. إذا قرروا ذلك، فسوف يظهر مربع رمادي قبل التغريدة يخبر المستخدمين أن التغريدة تنتهك إرشادات الشبكة ولكن يمكنهم مشاهدتها إذا نقروا فوق المربع.

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وبخصوص هذه التغييرات، صرحت شبكة تويتر بالقول : ” في الماضي، سمحنا بتغريدات معينة خرقت قواعدنا للبقاء على شبكة تويتر لأنها كانت في مصلحة الجمهور، ولكن لم يكن من الواضح متى وكيف إتخذنا هذه القرارات “، وأضافت : ” خدمة المحادثات العامة تشمل توفير القدرة لأي شخص على التحدث حول ما يهمه، هذا يمكن أن يكون ذا أهمية خاصة أثناء التعامل مع المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية “.