سلسلة هواتف Huawei P30 Series تكسر حاجز 10 ملايين وحدة في غضون 85 يومًا فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - نجحت مبيعات سلسلة هواتف Huawei P30 Series في كسر حاجز 10 ملايين وحدة خلال 85 يومًا فقط، وهذا أسرع بشهرين كاملين من سلسلة هواتف Huawei P20 Series. وعلاوة على ذلك، فهو يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لشركة Huawei عندما يتعلق الأمر بحجم المبيعات في غضون ثلاثة أشهر.

بحلول نهاية مايو، كانت Huawei قد شحنت إجمالاً 100 مليون هاتف ذكي. لقد كسرت حاجز 100 مليون وحدة مباعة في زمن أسرع من العام الماضي، مما يدل على أنها في مسار تصاعدي.

هناك المزيد من الأخبار حول سلسلة هواتف Huawei P30 Series، فقد حصل الهاتف Huawei P30 Pro على جائزة أفضل هاتف ذكي من منظمة European Hardware Awards، فقد تم وصف تكنولوجيا الكاميرات SuperSpectrum و SuperZoom على أنها إبتكارات كبرى من قبل أكثر من 100 محرر تقني.

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وصول سلسلة هواتف Huawei P30 Series إلى مبيعات قياسية بلغت 10 ملايين وحدة في غضون 85 يومًا ليس كل شيء، فقد أعلنت شركة Huawei أيضًا أنها نجحت في شحن 100 مليون منتج يدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge. يتضمن ذلك الهواتف الذكية والبطاريات المحمولة والشواحن التي تدعم تقنية الشحن السريع التابعة للشركة.

حطمت Huawei Watch GT أيضًا الرقم القياسي السابق للمبيعات، فقد كسرت مبيعاتها حاجز 2 مليون وحدة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر من العام الماضي. وهذا يجعلها ساعة Huawei الذكية الأكثر شعبية في السوق. وكانت شركة Huawei قد شحنت 5 ملايين وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، على الأقل وفقًا للتقرير الذي صدر مؤخرًا من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، مما ساعد شركة Huawei على تحقيق نمو قدره 282% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، تعتبر Huawei الآن ثالث أكبر بائعة للأجهزة القابلة للإرتداء في العالم.

وكما تعلمون على الأرجح، فالساعة الذكية Huawei Watch GT تعمل بنظام تشغيل خاص يدعى LiteOS وليس بنظام WearOS التابع لشركة جوجل. ووفقا لدراسة ما بعد الشراء، إختار 81 في المئة من الملاك الحاليين للساعة الذكية Huawei Watch GT شراء هذه الأخيرة من أجل عمر البطارية فيها الذي يصل إلى أسبوعين.