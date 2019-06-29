كيف تعطل الإهتزاز للإبلاغ عن الأعطال في الفيس بوك

قام الفيس بوك مؤخراً بإطلاق ميزة جديدة لأجهزة الـ iPhone وهي عبارة عن الإهتزاز للإبلاغ عن الأعطال الموجودة في البرنامج، يأتي هذا الإستخدام من تطبيق الفيس بوك للعمل على إستغلال خاصية الـ Gestures الموجودة في هواتف الأيفون ولكن بطريقة مختلفة قليلاً عن التي يتيحها النظام في العادي.

هناك الكثير من الإستخدامات الأخرى لمثل هذه الحركة أو الـ Gestures حيث تفضل بعض البرامج إستخدامها لمسح النص الذي قمت بكتابتها وهذا حقاً كان سيكون إستخدام مفيد لها على تطبيق الفيس بوك حيث يقوم الكثيرون بكتابة أمور بالخطأ ويرغبون في مسحها ولكن الفيس بوك قرر أن يستخدمها في أمر مزعج للغاية .

تعطيل خاصية الإهتزاز للإبلاغ عن الأعطال :

لحسن الحظ يوجد إختيار يسمح لك بتعطيل هذه الخاصية وإيقافها عن العمل تماماً، هناك طريقتين لتظهر هذه الرسالة وبالتالي إغلاقها من خلال ظهورها مباشرةً، الطريقة الأولى هي عن طريق هز الهاتف لتظهر الرسالة وهي الطريقة المنطقية الواضحة الأولى

الطريقة الثانية ستطلب منك الدخول إلى قائمة إعدادات الفيس بوك والتوجه إلى Help And Support ومن ثم الضغط على Report A problem تحتها ثم إستخدام المؤشر الذي سيظهر لك للإلغاء خاصية الإهتزاز للإبلاغ عن الأعطال في التطبيق.

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لحسن الحظ عندما تغلق هذه الخاصية فإن البرنامج سيعود لإستخدام الإهتزاز في الوضع الإفتراضي وهو مسح النص الظاهر أمامك في مربع الكتابة.

إن أصبحت في حاجة في أي وقت للإبلاغ عن مشكلة ما في تطبيق الفيس بوك يمكنك دائماً التوجه إلى قائمة الإعدادات ومن ثم التوجه لإختيار الإبلاغ عن عطل، إستخدام Gesture الإهتزاز يسمح لك بأن تصل إلى هذا الإختيار بشكل أسرع قليلاً مما يجعل عملية الإبلاغ عن الأعطال أفضل واسرع قليلاً، بالطبع كما تعلمون دائماً ما يعاني تطبيق الفيس بوك من أعطال ومشاكل تحتاج للإبلاغ عنها .

ليس جميع مستخدمي الفيس بوك يرغبون في الإبلاغ عن الأعطال ومشاركة تجربتهم مع الشركة فبالعض وهم كثيرون يرغبون في ترك الأمور كما هي دون محاولة تصليح شيء ما وهذا أمر منطقي للغاية لذا فإنه ولحسن الحظ قرر الفيس بوك لمرة أن يعطينا الإختيار لنتحكم في ما نمر به على البرنامج .

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