كيف تعرف نوع كرت الشاشة التي يستخدمها جهازك

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نوع كرت الشاشة واحد من أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن جهاز الكومبيوتر الخاص بك، من خلال هذه المعلومة ستحدد الكثير من الأمور التي يمكنك أن تقوم بها على جهازك ومعرفة قوة جهازك وإن كان الجهاز قادرا على تشغيل الألعاب أو البرامج الرسومية الثقيلة وغيرها من المتطلبات الأخرى.

بالطبع الاعبين المحترفين يعرفون كيف يجدون نوع بطاقاته الرسومية ومميزات كل بطاقة ولكن هذه المعلومات قد لا تكون متاحة للمستخدمين الإعتيادين والذين يشترون الأجهزة المستعملة وغيرها لذا فإنه من المفيد للغاية أن تتعلم طريقة معرفة نوع كرت الشاشة بنفسك حتى لا تتعرض للخداع أو السرقة أو حتى شراء بطاقة على أنها بطاقة أخرى .

هناك أكثر من طريقة لمعرفة نوع كرت الشاشة الموجود في الجهاز، الطرق التي سنتحدث عنها هنا هي كالتالي :

إستخدام الأداة التشخيصية لبرنامج DirectX Diagnostic

إستخدام مدير المهام

إستخدام إعدادات الشاشة

معرفة نوع كرت الشاشة بإستخدام أداة DirectX Diagnostic :

يمكنك أن تحصل على جميع المعلومات الممكنة والموجودة عن نوع كرت الشاشة من خلال هذه الأداة بالإضافة إلى مواصفاته المختلفة من المصنع وذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به وغيرها من الأمور .

لتتمكن من الوصول إلى هذه الأداة قم بكتابة الأمر التالي في قائمة إبدأ dxdiag ثم إضغط على Enter.

سيقوم هذا الأمر بفتح واجهة جديدة لك تظهر معلومات عن نظامك والبطاقة الرسومية فيه، ستجد كل هذه المعلومات تحت لسان Display الموجود في الأعلى.

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ستظهر لك معلومات مختلفة مثل إسم كرت الشاشة والمصنع وتاريخ التحديث الأخير له وتاريخ التعريف الخاص به وأمور أخرى .

معرفة نوع كرت الشاشة من خلال Task Manager :

ببساطة قم بفتح مدير المهام عن طريق الضغط على Ctrl+shift+ ESC معاً ليظهر لك، قم بالضغط بعد ذلك على لسان Preformance ليظهر لك أداة لمراقبة أداء جهازك بشكل عام من خلالها قم بالبحث عن كلمة GPU وإضغط عليها سترى إسم كرت الشاشة الخاص بك في أعلى النافذة.

من خلال إعدادات الـ Display :

على سطح المكتب قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن ثم إختار أمر Display ثم توجه إلى Advanced Display Setting هناك ستجد إسم كرت الشاشة الخاص بك.

بالطبع قد يكون لكرت الشاشة خاصتك واجهة أوامر خاصة وهذا هو الأمر المعتاد مع أغلب كروت الشاشة حينها ستجد إسم كرت الشاشة متاح أمامك على سطح المكتب مباشرةً .

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