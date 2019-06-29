Intel تقوم بإطلاق جديدة تسمح للمستخدمين برفع تردد معالجات Intel 9th gen Core الخاصة بهم

فاطمة أيت طالب - دبي - ترغب شركة Intel في جعل مهمة كسر سرعة معالجاتها مهمة بسيطة، وهذا هو السبب الذي دفعها الآن لإطلاق أداة جديدة تدعى Intel Performance Maximizer تسمح للمستخدمين برفع تردد بعض معالجات Intel Core من الجيل التاسع. تقوم هذه الأداة بإلقاء نظرة على الإعدادات الخاصة بكل معالج، ثم تستخدم ما تطلق عليه الشركة إسم ” الأتمتة الفائقة الذكاء ” لرفع تردد المعالج عند الحاجة لرفع الأداء. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين رفع تردد المعالج بنقرة واحدة دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات على إعدادات BIOS بأنفسهم.

هذه ليست هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذه الأداة، فقد قامت شركة AMD بدورها منذ فترة بإطلاق أداة مماثلة تدعى AMD Ryzen Master تقوم بنفس الشيء ولكن من أجل معالجات AMD Ryzen التابعة لشركة AMD. تواصل شركة Intel تقديم أداة Intel Extreme Tuning Utility للمستخدمين الذين يفضلون رفع تردد معالجاتهم المتوافقة يدويًا.

ضع في إعتبارك أن أداة Intel Performance Maximizer لا تعمل إلا مع ستة معالجات، لذلك ما لم تملك جهاز يضم أحد هذه المعالجات الستة، فسوف تكون بحاجة إلى رفع التردد يدويًا. تشمل المعالجات الستة المدعومة كل من Inte Core i9-9900K/KF و Core i7-9700K/KF و Core i5-9600K/KF.

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في الأساس، أداة Intel Performance Maximizer الجديدة تدعم ثلاث معالجات رئيسية وثلاث معالجات فرعية منها. لا يسع المرء إلا أن يأمل أن تقوم شركة Intel في نهاية المطاف بتوسيع الدعم ليشمل المزيد من المعالجات. ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن تحصل المعالجات من الأجيال القديمة على دعم هذه الأداة. عموما، أداة Intel Performance Maximizer الجديدة متاحة الآن للتحميل مجانًا على الموقع الرسمي للشركة.