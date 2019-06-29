سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series تقبل الآن الترقية إلى EMUI 9.1

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بإصدار تحديث EMUI 9.1 لكافة أعضاء سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series، بما في ذلك Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro و Huawei Mate 20X و Huawei Mate 20 RS Porsche Design. ومع ذلك، فلم يتم بعد إصدار هذا التحديث للهاتف Huawei Mate 20 Lite.

هذا التحديث الجديد يجلب معه ميزات جديدة مثل وضع تصوير القمر، وخاصية GPU Turbo 3.0 لتعزيز أداء الألعاب على الهاتف، فضلا عن تعيين نغمات فيديو لجهات إتصال محددة. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بتغيير نظام الملفات في الهاتف إلى EROFS، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الأداء والإستقرار. وإليكم أدناه فيديو قصير مدته 40 ثانية يستعرض لنا بإيجاز كيفية تثبيت لتحديث :

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وبذلك ينتهي جدول التحديث الخاص بشركة Huawei لشهر يونيو، وبذلك سيصل التحديث الجديد إلى 14 هاتفًا آخر في شهر يوليو المقبل. وفي المجموع، ستقوم شركة Huawei بجلب تحديث EMUI 9.1 إلى 49 جهازًا. وعندما يتعلق الأمر بتحديث Android Q، فقد أكدت لنا شركة Huawei أنها ستقوم بجلبه إلى 17 هاتفًا ذكيًا على الأقل، بما في ذلك سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series.