الهاتف Lenovo Z6 سيضم شاشة OLED بحجم 6.39 إنش تشمل مستشعر بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصل الهاتف Lenovo Z6 قريبًا، وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن موعد الإعلان الرسمي بعد، إلا أنها أكدت لنا عددًا من المواصفات التقنية التي سيمتاز بها هذا الهاتف مثل المعالج Snapdragon 730، والكاميرا الخلفية الثلاثية والبطارية الكبيرة التي تبلغ سعتها 4000mAh. والآن، كشفت لنا شركة Lenovo عن بعض التفاصيل الإضافية حول شاشة الهاتف.

أكدت لنا الشركة الصينية المعروفة أكثر في قطاع الحواسيب بأن هاتفها القادم Lenovo Z6 سيضم شاشة OLED بحجم 6.39 إنش تغطي 93.1 في المئة من واجهة الجهاز. وأضافت الشركة بأن هذه الشاشة تدعم محتوى HDR10 وتدعم كذلك التدرج اللوني الواسع DCI-P3، كما أنها تمتاز بسطوع عالي يبلغ 600 شمعة. وعلاوة على ذلك، سيبلغ معدل التحديث الأقصى في هذه الشاشة 120Hz، وستدعم تكنولوجيا De-Mura لتلوين الشاشة.

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إلى جانب ذلك، ستحتوي الشاشة على مستشعر لبصمات الأصابع، وسيتم حمايتها من الخدوش بإستخدام طبقة Gorilla Glass الزجاجية. ومع ذلك، فلم تذكر لنا شركة Lenovo ما إذا كان سيتم حماية شاشة الهاتف Lenovo Z6 Pro من الخدوش بإستخدام طبقة Gorilla Glass 6 أو إصدار أقدم.