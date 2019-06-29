أفضل برامج AntiVrius لنظام لينكس لحمايته من الفايروسات

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نعم أنت تحتاج لتثبيت برامج Antivirus لنظام لينكس بالرغم من أن الأمر الشائع على هذا النظام والذي يظن الكثيرون بأنه حقيقة وهو أن النظام مقاوم للفايروسات بشكل طبيعي.

لا تخطأ فهمي فنظام لينكس أقوى من نظام ويندوز في مقاومة الفايروسات بالتأكيد ولكن برامج Antivirus لنظام لينكس هامة جداً كما هي هامة لمختلف أنظمة التشغيل سواءً كانت ويندوز أو غيره من الأنظمة المختلفة وتزداد هذه الأهمية في أيامنا هذه لظهور الكثير من البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية والتجسس.

كأي نظام تشغيل هناك الكثير من البرامج التي يمكنك تحميلها وتثبيتها على نظام لينكس لمقاومة ومواجهة الفايروسات وإن كنت تشعر بالحيرة بين البرامج المختلفة إليك قائمة سريعة لأهم البرامج التي يمكنك تثبيتها لمقاومة الفايروسات على نظام لينكس .

أهم برامج Antivirus لنظام لينكس :

سنذكر الآن مجموعة من برامج Antivirus لنظام لينكس وهي تتراوح بين كونها مجموعات حماية كاملة أو برامج مقاومة نوع واحد من الأخطاء والتهديدات :

يعتبر هذا البرنامج واحد من أفضل برامج Antivirus وهو مجاني فهذه ميزة أخرى للبرنامج، البرنامج يستخدم نظام heuristics-based قوي للغاية ليتمكن من مواجهة التهديدات وإكتشافها قبل حدوثها وتوقعها.

يضمن البرنامج أيضاً حماية مباشرةً تعمل في الخلفية وأخرى بالطلب أي عندما تطلب من البرنامج فحص مكان أو قرص معين كما أنه يستخدم نفس مكتبة فايروسات ويندوز وماك ليمنع جهازك من نشر الفايروسات بين أنظمة التشغيل الأخرى المتصلة على الشبكة وهو خفيف للغاية لذا لن يمثل حملاً على جهازك .

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رابط التحميل

Comodo من برامج Antivirus لنظام لينكس :

شركة Comodo تصنع برامج Antivirus شائعة ومستخدمة بكثرة من قبل أنظمة تشغيل ويندوز وماك حول العالم كما أنها تعتبر واحدة من أفضل البرامج الموجودة في مقاومة الفايروسات حول العالم لذا فإن هذا البرنامج يكمل على تراث عائلته في باقي الأنظمة، يتوفر البرنامج بنسخة 32bit وأخرى 64bit لتستفيد من إمكانيات جهازك مهما كانت، يقوم البرنامج بحماية بريدك الإلكتروني من الفايروسات بالإضافة إلى خاصية مسح مباشر وحية على البرامج .

رابط تحميل البرنامج

أداة Chkrootkit :

تعتبر هذه الأداة أداة بحث عن الـ Rootkit محلياً وبشكل خاص لنظام لينكس، الأداة بالطبع مجانية ومفتوحة المصدر ولكنها ليست واحدة من برامج Antivirus الخاصة بلينكس بشكل مباشر وهذا لأنها تساعدك على البحث وإيجاد مجموعة معينة من البرمجيات الخبيقة تعرف بإسم Rootkit .

رابط تحميل الأداة .