هيئة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتكون حالة البحر المتوسط ، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات:
القاهرة 35-25
الإسكندرية 31-25
بورسعيد 30-15
رفح 31-25
كاترين 32-19
شرم الشيخ 37-29
بني سويف 37-25
أسوان 41-30
حلايب 34-31
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