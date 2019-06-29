برامج تنظيم الملفات بشكل تلقائي على نظام ويندوز 10

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جميعنا نهمل تنظيم الملفات على نظام ويندوز 10 وجميع أنظمة ويندوز السابقة له خصوصاً الملفات التي نحتاج لتحميلها لمرة واحدة فقط ثم تختفي الحاجة إليها ولكن نتركها دون أن نقوم بإزالتها نهائياً من على القرص أو حذفها، تتراكم هذه الملفات فوق بعضها البعض شيئاً فشيئاً لتكبر فتصبح أزمة نحتاج إلى التعامل معاها مباشرةً ولا ينفع معها التأجيل المستمر .

في العادة يكون الحل الأكثر مناسبة لهذا الوضع هو أن تبدأ في ترتيب الملفات فور وصولها أو تحميلها أو الإنتهاء من إستخدامها فهذا قد يساعدك على تجنب تراكم الملفات والمجلدات التي لا تحتاجها قبل أن تتحول إلى أزمة كبيرة تستهلك الكثير من وقتك وطاقتك للحل ولكن مثل هذه العملية يستهلك الكثير من الوقت والمجهود وفي أوقات كثيرة يكون غير عملياً أو متاحاً.

في هذه الحالة تظهر الحاجة إلى برامج تنظيم الملفات على ويندوز 10، حيث تقوم هذه البرامج بترتيب جميع ملفاتك وتنظيمها بطريقة تضمن لك ألا تفقد الكثير من الوقت وأنت تحاول الوصول إلى الملفات والمجلدات الجديدة وألا تتضاخم المشكلة لتصبح أمراً يصعب التعامل معه.

برنامج File Juggler لـ تنظيم الملفات على ويندوز 10 :

يعتمد هذا البرنامج ببساطة على قاعدة إذا ثم، أي إذا حدث شيء معين أو فعل معين فإن البرنامج بشكل تلقائي سيقوم برد فعل أو بتطبيق فعل آخر خاص تحدده أنت له من خلال قائمة التعليمات والتعديلات، فمثلاً يمكنك أن تضع ملف التحميلات الخاص بالويندوز في جزء المراقبة في البرنامج وتطلب من البرنامج حذف أي ملف عمره أكبر من 30 يوم أو نقله لمكان آخر.

كما يمكنك فعل مثل هذا الأمر مع مختلف مجلدات النظام المتاحة أو حتى المجلدات الموجودة على سطح المكتب وغيره من الأماكن، يمكنك تفحص قائمة بالأوامر والشروط يضعها البرنامج مسبقاً من خلال هذه الصفحة .

يمكن للبرنامج أيضاً أن يقرأ جداول الـ PDF الخاصة بالمحتويات ويقوم بتنظيم الملفات بناءً على هذه الجداول، بالإضافة إلى إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى وتوزيعها وترتيبها بدقة بناءً على الإختيارات التي ستقوم بإختيارها والتواصل والتعامل مع برنامج مثل Evernote ورفع المجلدات والملفات إليه مباشرةً .

رابط تحميل البرنامج – البرنامج مجاني لمدة 30 يوم ثم يصبح مدفوع مقابل 40 دولار .

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برنامج DropIt الخاص ب تنظيم الملفات على ويندوز 10 :

ما يميز هذا البرنامج فعلاً هو أنه برنامج مفتوح المصدر ويعمل على نفس المبدأ الخاص ببرنامج File Juggler أي يمكنك أن تنظر له على أنه نسخة مجانية من هذا البرنامج.

يعمل البرنامج بطريقة مشابهة جداً لبرنامج File Juggler ويقدم نفس المميزات من إستخدام مختلف القواعد والنظم المختلفة .

رابط تحميل البرنامج .

برنامج Listary لـ تنظيم الملفات على ويندوز 10 :

لا يمكننا القول بأن هذا البرنامج هو برنامج تنظيم مباشر للملفات ولكن هو يكمل على وظائف البرامج الموجودة بالأعلى، فهذا البرنامج يساعدك في البحث على محتويات المجلدات المختلفة بعد أن تم ترتيبها وتنظيمها بطريقة معينة إما بشكل يدوي أو من خلال برنامج مثل الذي ذكرناهم بالأعلى.

يستطيع البرنامج التعرف على جميع الأجزاء من إسم أي ملف بما فيه الإمتداد وغيرها من البيانات الأخرى التي تكون موجودة في أسماء الملفات ويمكنك الإعتماد عليه بشكل مباشر لتتمكن من البحث عن جميع الملفات بشكل إحترافي، فورما تقوم بتثبيت البرنامج سيطلب منك البرنامج القيام بتعيين الإختصارات من على لوحة المفاتيح ويمكنك من خلال هذه الإختصارات أن تقوم بتعيين زر سريع تضغط عليه ليظهر لك مربع البحث .

رابط تحميل البرنامج .