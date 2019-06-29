تكنولوجيا: شبكات 5G سرعة فائقة في الإتصال والتحميل وسرعة أيضاً في إستهلاك البيانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شبكات الجيل الخامس في الإنتشار في العديد من مناطق العالم في الآونة الأخيرة، إلا أن مع بدء إنتشار هذه التقنية وسرعتها الفائقة في التحميل والإتصال، تصاعدت العديد من التساؤلات حول سرعتها أيضاً في إستهلاك البيانات.

تتجه العديد من الشركات المصنعة للهاتف في الفترة الأخيرة لتخصيص أحد إصدارات الشركة بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، بهدف مواكبة الإنتشار السريع لهذه التقنية، التي تأتي بسرعة فائقة للتحميل يمكن أن تدعم المستخدم في تحميل محتوى فيلم كامل خلال دقائق معدودة، بل أن التجربة العملية لتحميل لعبة PUBG القتالية بسعة 2.04 جيجا بايت عبر جوجل بلاي لم تستغرق أكثر من 54 دقيقة مع ميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس بهاتف LG V50 ThinQ 5G.

لا شك أن شبكات الجيل الخامس تشكل ثورة في عالم الإتصال خلال الفترة القادمة، حيث يمكن تساهم هذه التقنية بشكل فعال في أجهزة البيت الذكي أو السيارات الذكية وما إلى ذلك من أجهزة تعتمد في عملها على الإتصال بالإنترنت.

ولقد بدأت تقنية شبكات الجيل الخامس في الإنطلاق إلى مناطق مختلفة من أستراليا مؤخراً، كما انتشرت في العديد من المناطق بالفعل في المملكة المتحدة، حيث تقدم شركة Telstra خدمة الإتصال بشبكات الجيل الخامس في هذه المناطق.

من جانب أخر انتشرت شبكات الجيل الخامس أيضاً في الولايات المتحدة عبر كلاً من شركتي Sprint، وVerizon ومع هاتف Galaxy S10 5G من سامسونج الذي انطلق بالفعل في أسواق الولايات المتحدة، إلا أن التغطية المقدمة من هذه الشركات لتقنية الجيل الخامس مازالت محدودة ولا تختلف عن تغطية Telstra في أستراليا وفقاً للإختبارات التي أجريت.

وفي تغطية AT&T لتقنية شبكات الجيل الخامس وصلت سرعة التحميل إلى 1.7 جيجا بايت في الثانية في بعض المناطق التجارية بشكل خاص.

آداء تقنية شبكات الجيل الخامس في أستراليا

تنتشر تقنية شبكات الجيل الخامس في عدة مناطق في أستراليا تشمل كلاً من أديليد، بيرث، سيدني، توومبا، لونسيستون، هوبارت، ملبورن، جولد كوست، كانبيرا، وأيضاً بريسبان.

بينما تتوفر إصدارات 5G في الهواتف الذكية من LG V50 ThinQ، ومن سامسونج Galaxy S10 5G، ومن Oppo هاتف Reno 5G، بينما تقدم خدمة شبكات الجيل الخامس في المناطق السابق ذكرها شركة Telstra، التي أكدت على أن تغطية هذه التقنية ستصل إلى كل 1 إلى 2 ميل في المناطق المحددة مع إنتهاء شهر يونيو.

من جانب أخر أكدت Telstra على خططها للتوسع في مدن أخرى مع تغطية أكبر تصل إلى 5 أضعاف لتقنية شبكات الجيل الخامس بحلول 2020.

ولقد تم إستخدام تطبيق Speedtest.net لإختبار آداء سرعة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث وصلت السرعة إلى 500 ميجا بايت في كلاً من موسمان وراندويك وفي هذه الأخيرة بشكل خاص وصلت سرعة التحميل إلى 485 ميجا بايت في الثاتية، وفي upload وصلت إلى 63 ميجا بايت في الثانية، وفي موسمان وصلت سرعة التحميل إلى 489 ميجا بايت في الثانية، و64.3 ميجا بايت في الثانية، لذا فإن شركة Telstra قدمت سرعة في التحميل وصلت إلى 13 مرة أكبر من سرعة التحميل لشبكات 4G في أستراليا، بينما وصلت سرعة upload إلى 7 مرات أسرع من شبكات 4G.

وفي تجربة عملية لهذه السرعة في تحميل لعبة PUBG القتالية بسعة 2.04 جيجا بايت عبر جوجل بلاي لم تستغرق أكثر من 54 دقيقة مع ميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس بهاتف LG V50 ThinQ 5G، بينما إستغرق 5 دقائق و 55 ثانية لتنزيل PUBG و 110 ثانية لتنزيل Wine Country مع شبكات الإنترنت المنزلي المميزة بالنطاق الترددي العريض.

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آداء تقنية 5G مقارنة مع شبكات 4G

في تجربة عملية لسرعة آداء شبكات 5G مقارنة مع شبكات 4G، إستطاع هاتف iPhone XS Max المتصل بشبكات 4G تحميل Wine Country خلال دقيقتين و10 ثواني، أي 9 ثواني أسرع من هاتف Oppo Reno 5G، إلا أنه أقل سرعة من هاتف LG V50 المتصل بشبكات 5G.

بينما تم تحميل “Wine Country” بإستخدام هاتف LG V50 خلال 66 ثانية عن طريق شبكات 4G في الخاصة في المنزل بينما وصلت مدة تحميل الفيلم عن طريق Telstra 5G خلال 75 ثانية.

مستقبل شبكات 5G

تقترب سرعة شبكات الجيل الخامس من 500 ميجا بايت في الثانية، وهي سرعة أكبر 10 مرات من سرعة شبكات 4G الخاصة بشركة Telstra، كما تأتي بسرعة 5 مرات أكثر من شبكات الإنترنت المميزة بالنطاق الترددي العريض في أستراليا.

ولقد قدمت Telstra عرض حي لسرعة شبكات الجيل الخامس في أستراليا عند إنطلاقها والتي وصلت إلى سرعة 1.5 أو 2 جيجا بايت في الثانية، حيث أكدت الشركة على أن هذه السرعة ستكون فائقة في المستقبل مع التغطية الأوسع لشبكات 5G.

من جانب أخر لن تأتي هذه السرعة بمستوى تسعير أقل بالتأكيد أو بشكل مجاني، حيث تبدأ بإصدارات 5G من الهواتف الذكية التي تتميز بأسعار مرتفعة بالتأكيد، إلى جانب الإشتراك المميز أيضاً بسعر مرتفع للحصول على هذه الخدمة.

أيضاً مع مستوى التسعير المرتفع لخدمة الإتصال بشبكات 5G، فإن السرعة الكبيرة التي سيتمتع بها المستخدم ستؤدي أيضاً إلى سرعة أكبر في إستهلاك البيانات، حيث في تجربة عملية لتحميل لعبة PUBG مع اثنان من الأفلام من Netflix جاءت رسالة بإستهلاك البيانات حتى 50% من البيانات المحددة التي تصل إلى 20 جيجا بايت.

قد ينخفض مستوى تسعير خدمات الإتصال بشبكات الجيل الخامس لاحقاً في الشركات المختلفة، لذا قد لا يشكل إستهلاك البيانات السريع مشكلة للكثيرين لاحقاً، نظراً لتوفر خطط بيانات تصل إلى 50 جيجا بايت و150 ججيا بايت أيضاً، لذا علينا في النهاية أن نترقب تطور إنتشار تقنية شبكات الجيل الخامس في مناطق أكثر حول العالم.

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