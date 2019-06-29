الهاتف Honor 20 Pro يحصل على شهادة Google Play، وقد يتم إطلاقه على الصعيد العالمي قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة من الوقت وحتى اليوم بدا الأمر وكأن Honor 20 Pro سيكون هو أول ضحية للحظر الأمريكي المفروض على شركة Huawei. تم الإعلان عن هذا الهاتف في نفس الحدث الذي تم فيه الإعلان عن Honor 20 بعد أيام قليلة من تطبيق الحظر، وبينما حصل الهاتف Honor 20 على مصادقة جوجل، فقد كان الهاتف Honor 20 Pro يفتقر إلى تلك المصادقة في ذلك الوقت.

ولكن لحسن الحظ، يبدو أن قرار تأجيل الحظر لمدة ثلاثة أشهر عمل لصالح شركة Huawei، لأن ذلك سمح لشركة جوجل بإضافة الهاتف Honor 20 Pro إلى قائمة الهواتف الذكية المخول لها إستخدام تطبيقات وخدمات Google Play Services. وهذا يعني أنه سيكون بإمكان شركة Huawei أو بالأحرى علامتها التجارية الفرعية Honor إطلاق الهاتف Honor 20 Pro على الصعيد العالمي بما أن الهاتف أصبح بمقدوره الآن إستخدام تطبيقات وخدمات جوجل، بما في ذلك متجر التطبيقات Google Play Store. وجدير بالذكر أن الهاتف Honor 20 حصل على شهادة Google Play Services في اليوم الأول من هذا الشهر، وهو متاح الآن للشراء بالفعل في عدد من الأماكن مثل المملكة المتحدة.

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تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج هذه الهواتف في قاعدة بيانات جوجل تحت الأسماء “Honor 20 Pro / Nova 5T Pro” و “Honor 20 / Nova 5T”، لذلك لا تتفاجأ في حالة إذا رأيت الشركة الصينية تقوم ببيع الهاتف Honor 20 تحت إسم Huawei Nova 5T، والهاتف Honor 20 Pro تحت إسم Huawei Nova 5T Pro في بعض الأسواق.