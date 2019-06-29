آبل ترفع معدل إنتاج هواتف iPhone قليلاً بعد الحظر المفروض على شركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقديرات الإنتاج التي نشرتها Cowen، فيبدو أن شركة آبل تعمل على رفع معدل إنتاج هواتف iPhone للإستفادة من الحظر التجاري المفروض على منتجات شركة Huawei من قبل الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، فإن الزيادة في الإنتاج ستكون متواضعة إلى حد ما.
تظهر تقديرات الإنتاج الأولية أنه كان من المخطط في السابق شحن 39 مليون وحدة من هواتف iPhone ولكن الخطة الجديدة تهدف إلى إنتاج 40 مليون وحدة. والسبب في ذلك يعود بالأساس إلى أن شركة آبل تشهد زيادة في الطلب في بعض الأسواق. حوالي 30 مليون وحدة من هذه الشحنات ستشمل الطرازات الثلاثة الحديثة، ونقصد هنا بطبيعة الحال كل من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR، في حين ستتألف الـ 10 ملايين المتبقية من الهاتفين iPhone 7 و iPhone 8.
ولكن على الرغم من حظر Huawei، فقد حذر المحللون من أن الشركة تواجه مخاطر كبيرة على المدى المتوسط بسبب عدم الإستقرار السياسي. قد تؤثر الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة المصنعة في الصين على عملية إنتاج هواتف iPhone ومبيعاتها.
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