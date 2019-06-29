سامسونج تنظم مسابقة جديدة للتصميم مع جوائز إجمالية بقيمة 40 آلف دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، قامت سامسونج ومجلة Deezen بتنظيم مسابقة لتصميم حوامل من أجل تلفزيونات QLED TV، وفي هذا العام، إنضم الإثنان معًا لتنظيم مسابقة تصميم أخرى، ولكن هذه المرة للأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للإرتداء.

أطلقت شركة سامسونج مسابقة للتصميم مع جوائز بقيمة 40 آلف دولار أمريكي تدعى Samsung Mobile Design Competition 2019، وتبحث مجلة Dezeen في هذه المسابقة عن أفكار جديدة لأكسسوارات مصممة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للإرتداء. سيتم تقسيم الفائزين إلى فئات مختلفة وسيتم منحهم جوائز إجمالية بقيمة 40 آلف دولار أمريكي . يمكن أن تكون هذه الملحقات عبارة عن أغطية واقية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأحزمة للساعات الذكية، وعلب لسماعات الأذن اللاسلكية. ومع ذلك، تبحث شركة سامسونج كذلك لتحسين تجربة المستخدم إلى جانب تعزيز جمالية التصميم.

هناك أيضًا فئات للخلفيات. يجب أن تكون تفاعلية، وتدرك السياق وتقدم المعلومات الأساسية.

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سوف تختار كل من سامسونج و Dezeen خمسة فائزين من كل فئة، وستأخذهم إلى لندن لتقديم أفكارهم أمام لجنة تحكيم والتي ستقوم في النهاية بإختيار ثلاثة فائزين. سيتم إستضافتهم في مؤتمر سامسونج السنوي للمطورين لهذا العام والذي سيتم عقده بمدينة سان خوسيه الأمريكية، وهو الحدث حيث سيتلقون جوائزهم.

وبالحديث عن ذلك، سيحصل الفائزون في كل فئة على 10000 دولار أمريكي، في حين سيحصل أصحاب المرتبة الثانية على 5000 دولار أمريكي، وأصحاب المرتبة الثالثة على 3000 دولار أمريكي. وبالنسبة لأصحاب المرتبة الرابعة والخامسة، فهم سيحصلون على 1000 دولار أمريكي ورحلة مجانية إلى لندن.