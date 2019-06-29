إلغاء حظر التعامل بين أمريكا وهواوي مما يسمح للشركة بمتابعة نشاطها

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كان حظر التعامل بين أمريكا وهواوي واحد من أهم أخبار الساعة لفترة طويلة، كما أن جميع أخباره سيطرت على الساحة حيث كان الجميع يتحدث بإستمرار ودون توقف عن هذا الحظر ومشاكله وخطورته والتبعات التي ستحدث للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة هواوي.

أحد أهم هذه التبعات التي كانت تثير القلق هو منع هواوي من إستخدام خدمات جوجل على أجهزتها المحمولة مما أجبر الشركة على تسريع إطلاق نظام تشغيلها الخاص المنفردة به قبل الموعد المقرر له منذ فترة ولكن ولحسن الحظ فإن الحكومة الأمريكية متمثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت أن تعيد التعامل بين هواوي والولايات المتحدة الأمريكية وأن تزيل هواوي تماماً من على قائمة الشركات المحظور التعامل معها .

جاءت هذه التصريحات في قمة G20 لهذا العام 2019 حيث قال ترامب :

هذه شركات أمريكية التي تصنع هذه القطع، هذه القطع العلمية للغاية والمعقدة، نحن الوحيدون الذين نمتلك التقنية الازمة لتصنيعها. لقد سمحت لهم بأن يستمروا في بيع هذه المنتجات… أنا أحب أن تبيع شركاتنا المنتجات للغير.. أمور معقدة للغاية. هذه أشياء ليست سهلة الصنع.. شركاتنا كانت مستاءة جداً ولكن نحن سنمح لهم بالبيع. لذا إن لم تكن قضية أمن وطني فنحن سنسمح لهم بالبيع . Advertisements

غرامات مالية :

على ما يبدو من حديث ترامب وتصريحاته فإنه وأخيراً إستوعب الأزمة وحجمها الحقيقي ويبدو أن الشركات الأمريكية التي كانت تضرر من الحظر ضغطت عليه بشكل او بآخر ليوافق على إعادة التجارة وإعادة المياه إلى مجرياتها وهو أمر منطقي وكنت بشكل شخصي أتوقعه منذ البداية، في النهاية دونالد ترامب رجل أعمال مخضرم أمضى الكثير من عمره في تطوير أعماله وفنادقه بعيداً عن السياسة وليس سياسي محنك أو قادر على مواجهة المشاكل مثل بوش أو أوباما وكل ما يفعله يفعله لمجرد الحصول على المزيد من الأموال لذا فإن الحل الواضح أمامي كان الوصول لحل وأرض وسط بين الشركات الأمريكية والحكومة الأمريكية .

ولأثبت لكم وجهة نظري دعونا ننظر إلى هذا التصريح من ترامب الذي يصف فيه المشكلة الممالثة التي وقعت فيها ZTE منذ بضعة أعوام وتم رفعها منها :

أزلت ZTE من القائمة إن كنتم تتذكرون. كان هذا أمراً شخصياً . إتصل بي الرئيس Xi وطلب مني معروفاً شخصياً وهو الأمر الذي أعتبره أمراً هاماً. فهو قائد لأمة كبيرة وكان هناك أكثر من 80 ألف موظف بدون عمل. كما أنه وافق على دفع 1.2 مليار دولار على شكل غرامات وأمور أخرى بما فيه تغيير الإدارات

بالأمس في القمة حدث إجتماع رسمي بين ترامب والرئيس الصيني ولكن لم ينتج عنه اي تصريحات رسمية ويجب أن ننتظر حتى يوم الثلاثاء على الأقل حتى نرى تصريحات رسمية من الشركة أو الحكومتين ولكن على الأغلب فإن ترامب طالب بعقوبات مالية وتغييرات إدارية في نظام إدارة الشركة وهو الأمر الذي ستتشاور فيه هواوي مع الحكومة الصينية.

ولكن على أي حال فإن حظر التعامل بين أمريكا وهواوي قد إنتهى أخيراً وملاك هواتف هواوي اخيراً يستطيعون تنفس الصعداء.