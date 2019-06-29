تكنولوجيا: إتفاق يجمع بين الولايات المتحدة والصين لرفع الحظر عن هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إجتماع جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الصين Xi Jinping، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن بدء رفع الحظر عن هواوي، على أن يقتصر رفع الحظر في الوقت الحالي على السماح للعملاق الصيني ببدء التعامل مع موردي الولايات المتحدة.

يبدو أن مشكلة شركة هواوي في طريقها للحل تدريجياً خلال الفترة القادمة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن إمكانية شراء هواوي لتكوينات الأجهزة خلال الفترة القادمة من موردي الولايات المتحدة، على ألا يشمل هذا القرار بيع منتجات هواوي داخل أسواق الولايات المتحدة.

ولقد جاء إعلان ترامب خلال مؤتمر Osaka في اليابان، حيث أشار خلال تصريحاته إلى أن هذا التصريح يؤكد على عدم وجود مشكلة أمنية كبيرة مع هواوي.

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يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد بدأت حملة كبيرة خلال الفترة الماضية وجهت فيها إتهامات للعملاق الصيني بالتجسس عن طريق شبكات 5G، إلا أن هواوي أنكرت هذه الإتهامات التي أدت إلى قرارات حظر متتالية على هواوي مؤخراً.

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