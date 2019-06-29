تكنولوجيا: Lenovo Z6 ينطلق قريباً بشاشة OLED مميزة بحجم 6.39 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت حول هاتف لينوفو المرتقب Lenovo Z6 على أن الهاتف يأتي بشاشة OLED مميزة بحجم 6.39 إنش، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

مزيد من التسريبات حول إصدار لينوفو المنتظر من سلسلة Z6، حيث ينطلق هذا الإصدار وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن برقاقة معالج Snapdragon 730 مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية وبطارية مميزة بقدرة 4000 mAh.

ولقد كشفت لينوفو عن مزيد من التفاصيل حول هاتف Z6 الذي يأتي بشاشة OLED مميزة بحجم 6.39 إنش، ويضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مع أبعاد في الشاشة 93.1% بالنسبة لإطار الهاتف.

Advertisements

كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 مع تقنية DCI-P3 بنطاق لوني واسع، كما يصل سطوع الهاتف إلى 600 nit، وتضم الشاشة تقنية De-Mura ومعدل 120 Hz.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Z6 طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass، كما يدعم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، لذا نترقب الكشف عن موعد إطلاق هذا الإصدار رسمياً من لينوفو.

المصدر

اعلان

