جوجل تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي قابل للطي يمتاز بتصميم فريد من نوعه

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية القابلة للطي في الوقت الراهن، فإن التصميم الأكثر شيوعًا هو الهاتف الذي يُفتح ويغلق مثل الكتاب. هذا هو التصميم الذي تبنته كل من سامسونج و Huawei في هواتفها الذكية القابلة للطي. ومع ذلك، يبدو أن شركة جوجل أخذت هذا التصميم وأجرت عليه بعض التغييرات.

في براءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع LetsGoDigital، فيبدو أن شركة جوجل تفكر في إنشاء هاتف ذكي قابل للطي يضم ما يصل إلى أربع شاشات. كما ترون في الرسومات التخطيطية أدناه، فهذا الجهاز القابل للطي المجسد في براءة الإختراع هذه يستلهم تصميمه من الكتاب بإستثناء أنه يتم تعويض الصفحات في هذه الحالة بشاشات مرنة قابلة للتصفح.

Advertisements

لا يزال من غير الواضح كيف ينبغي إستخدام مثل هذا الجهاز، فلا أحد يعرف بالفعل الإمكانات الكاملة للأجهزة القابلة للطي لأنه لم يتم إصدار أي واحد بشكل رسمي بعد. ومع ذلك، فهذه البراءة تسلط الضوء على بعض الإمكانات الخاصة بكيفية إستخدام الشاشات المرنة لإبتكار تصاميم غير تقليدية للمنتجات الجديدة.

نظرًا لأن هذه لا تزال مجرد براءة إختراع، فلا يوجد ما يؤكد ما إذا كانت شركة جوجل تخطط لجعلها حقيقة واقعة أم لا، على الرغم من أن شركة جوجل أكدت لنا في الماضي أنها تستكشف تكنولوجيا الأجهزة القابلة للطي، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كان سينتج عن ذلك منتج حقيقي أم لا.