عملية تفكيك Huawei P30 Pro تكشف عن عدد المكونات الأمريكية المستخدمة في الهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - إن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين تجعل الناس يتساءلون عن مدى تأثيرها على شركة Huawei، ولكن وكالة الأنباء Nikkei Asian Review ذهبت إلى أبعد من ذلك. إستعرضت هذه الوكالة الإعلامية عملية تفكيك مفصلة للهاتف Huawei P30 Pro للكشف عن عدد المكونات الأمريكية الصنع المستخدمة في الهاتف. الإجابة هي 15 مكون فقط من إجمالي 1631 مكون، ولكنها تمثل 16.3 ٪ من إجمالي تكلفة الإنتاج.

إن السبب وراء تكلفتها العالية على الرغم من عددها القليل هو رقاقة الذاكرة العشوائية DRAM التي تم تصنيعها من قبل شركة Micron، وهي شركة أمريكية يتواجد مقرها الرئيسي في ولاية أوهايو. هذا هو المكون الثاني الأغلى في الهاتف Huawei P30 Pro بعد شاشة OLED المصنّعة من قبل شركة BOE الصينية. يوجد أيضًا مكونين إضافيين من أشباه الموصلات تم تصنيعهما من قبل الشركتين الأمريكيتين Skyworks و Qorvo، بينما تعتبر الدارة الإلكترونية المتكاملة ( IC ) مشروعًا مشتركًا بين الشركات الأمريكية واليابانية.

تكشف عملية التفكيك أيضًا أن شركة Huawei إستخدمت معالج صيني في هاتفها الذكي الرائد الحالي تم تصميمه من قبل شركة HiSilicon التابعة لها. وعندما يتعلق الأمر بذاكرة الهاتف التخزينية، فقد تم تصنيعها من قبل شركة سامسونج، في حين تكفلت شركة Sony بتصنيع الكاميرات المستخدمة في الهاتف. أما عندما يتعلق الأمر بالبطارية، فقد تم تصنيعها من قبل شركة يتواجد مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، في حين عملت الشركات اليابانية الأخرى مثل TDK و Kyocera على تزويد شركة Huawei بهوائيات الإرسال المزدوج.

Advertisements

يُحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع شركة Huawei إذا كان المنتج أو البضاعة تضم أكثر من 25٪ من التكنولوجيا الأمريكية. لن تواجه الشركة الصينية مشكلة في التعامل التجاري مع الشركات المصنعة غير الأمريكية، ولكن إذا تسببت ثقة المستهلك في انخفاض إجمالي المبيعات والشحنات، فسوف تحس جميع الشركات الأخرى بالضربة.

ومع ذلك، حتى لو نجحت شركة Huawei في التخلص من إعتمادها على الشركات الأمريكية من خلال الحصول على المكونات اللازمة من الشركات غير الأمريكية، فهي لا تزال بحاجة إلى العمل مع جوجل لإستخدام نظام الأندرويد في أجهزتها المحمولة. خططها لتوفير نظام تشغيل بديل جيدة، ولكن نحن نشك في أنها ستقدم نفس تجربة المستخدم التي تقدمها حاليًا في هواتفها الذكية خلال السنوات القليلة القادمة.