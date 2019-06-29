سامسونج تخطط لإطلاق هاتف جديد قابل للطي نحو الخارج قبل الـ Huawei Mate X

فاطمة أيت طالب - دبي - تحدثت بعض المصادر المطلعة على المسألة مع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Investor مشيرة إلى أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق مجموعة كاملة من الهواتف الذكية القابلة للطي، بما في ذلك هاتف يطوى نحو الخارج على عكس Galaxy Fold. ويشير التقرير إلى أن هذا الهاتف سيصل إلى السوق قبل الهاتف Huawei Mate X الذي يُطوى بدوره نحو الخارج.

تقول هذه المصادر المطلعة على المسألة كذلك أن شركة سامسونج بدأت بالفعل بإنتاج هذا الهاتف الذكي القابل للطي نحو الخارج، ولكن لم يتم تحديد موعد الإطلاق بعد. وكتذكير، لم تكشف لنا شركة سامسونج بعد عن موعد إطلاق الهاتف Galaxy Fold.

لمحت الشركة مؤخرًا إلى أن عملية إصلاح المشاكل المكتشفة سابقًا في الهاتف Galaxy Fold إكتملت تقريبًا وأنه يجب أن يصل إلى السوق قريبًا، ولكن ذلك لن يحدث في شهر يوليو المقبل. لاحظ أن الهاتف Huawei Mate X سيصدر في شهر سبتمبر المقبل، مما يترك لشركة سامسونج خيارًا واحدًا فقط، وهو إطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر أغسطس المقبل جنبا إلى جنب مع الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 أو بعد فترة وجيزة.

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ووفقا لمسؤول في شركة Huawei، فقد قامت الشركة بتأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X حتى يعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G. وفي الأونة الأخيرة، حصلنا كذلك على أدلة تشير إلى أن شركة سامسونج تعمل هي الأخرى على نسخة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Galaxy Fold علمًا أن النسخة الحالية من هذا الهاتف تدعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط كحد أقصى.

بعد ظهور Galaxy Fold والهاتف الآخر القابل للطي نحو الخارج، فسوف تقوم شركة سامسونج كذلك بتوسيع سلسلة هواتفها الذكية ذات التصميم الصدفي من خلال إطلاق هاتف ذكي صدفي جديد يضم شاشة قابلة للطي في المحور الأفقي على غرار الهاتف Motorola Razr 2019 الذي من المتوقع أن تقوم شركة موتورولا بإصداره في وقت لاحق من هذا العام، ولكن هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي لن يصل إلى السوق حتى العام المقبل.

تزعم مصادر أخرى أن هناك نموذجًا آخر تخطط شركة سامسونج لإطلاقه، وهو عبارة عن هاتف قابل للطي يشبه المذكرة ويضم شاشة بحجم 8 إنش والقلم الإلكتروني S Pen، وسيُطوى هذا الهاتف إلى الداخل مثل Galaxy Fold الحالي، ولكن شاشته ستكون أكبر قليلاً مع العلم بأنه يُتوقع ظهوره في أواخر هذا العام أو في أوائل العام 2020.