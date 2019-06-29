Jony Ive يغادر شركة آبل، ليقوم بإنشاء شركته الإبداعية الخاصة

فاطمة أيت طالب - دبي - Jony Ive، وهو الشخص الذي وقف وراء التصاميم المميزة للعديد من منتجات آبل، بما في ذلك iPhone و iPad و iPod و Mac قرر مغادرة الشركة بعدما قضى أكثر من عقدين من الزمن فيها. وكشف السيد Jony Ive أن المغامرة القادمة في حياته ستكون إنشاء وكالته الإبداعية الخاصة، والتي أطلق عليها إسم LoveFrom. سيتم إطلاق وكالة التصميم هذه في العام 2020، وستكون شركة آبل أول عميل لها.

Jonathan Paul Ive والذي يعرفه الجميع بإسم Jony Ive لن يكون له خليفة فوري. سيقوم أشخاص مثل Alan Dye، مدير فريق واجهة المستخدم، و Evans Hankey، قائد فريق التصميم الصناعي، بإبلاغ مدير العمليات في شركة آبل. وبالحديث عن رحيله، فقد صرح السيد Jony Ive ببساطة بالقول :

” هذا يبدو وكأنه مجرد وقت طبيعي ولطيف لإجراء هذا التغيير “.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook، بأن مجموعته من المصممين الداخليين هي الأقوى على الإطلاق، وأن الشركة ستواصل العمل مع Jony Ive، وإن كان ذلك بشروط مختلفة.

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ومع ذلك، هذا التغيير الكبير في منصب حساس مثل هذا سيشكل صدمة للمستثمرين والعملاء. وجدير بالذكر أن Jony Ive هو الموظف الحساس الثاني الذي يغادر شركة آبل بعد رئيسة متاجر التجزئة، السيدة Angela Ahrendts التي غادرت الشركة في شهر أبريل الماضي خلال واحدة من أكثر الفترات حدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

في المقابلة، قال Jony Ive أيضًا أنه سيواصل العمل على التكنولوجيا القابلة للإرتداء وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وهما من أولويات أبل الاستراتيجية إذا استمرت مبيعات iPhone في التباطؤ. وإن إنتقاله إلى شركة مستقلة سيسمح له بالعمل مع شركة آبل كمقاول، ولكن ستظل شركة LoveFrom التي أسسها حرة في أخذ مشاريع من شركات أخرى.