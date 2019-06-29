الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتكشف عن موعد موجة حارة جديدة

كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
موجة حارة جديدة
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة جديدة تبدأ من الإثنين المقبل.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «mbc مصر»، أن أعلى درجة حرارة تم قياسها على القاهرة 40 درجة، ونسبة الرطوبة لم تنخفض عن 80%.
وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.
نصيحة للجماهير
ونصحت الهيئة الجمبهور، الذي سيذهب لحضور مباريات أمم إفريقيا، باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.
ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء.
3 نصائح عامة من الأرصاد:
1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.
2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:
القاهرة 25 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 25 34
دمنهور 24 32
الإسكندرية 25 31
بلطيم 24 31
مطروح 23 30
بورسعيد 25 31
دمياط 25 30
الزقازيق 25 36
الاسماعيلية 24 37
السويس 24 37
العريش 23 32
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 29 40
مرسى علم 30 38
الفيوم 27 37
بنى سويف 27 37
المنيا 25 38
أسيوط 26 39
سوهاج 27 40
قنا 28 40
الأقصر 28 41
أسوان 30 41
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