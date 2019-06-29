الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد بدءًا من الإثنين القادم

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «mbc مصر»، أن أعلى درجة حرارة تم قياسها على القاهرة 40 درجة، ونسبة الرطوبة لم تنخفض عن 80%.
وأوضح أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا غدا وتكون 36 درجة، والأحد المقبل 35، موضحا أن البلاد تتعرض لموجة حارة جديدة تبدأ من طقس الإثنين المقبل.
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