تحديث جديد لسماعات Galaxy Buds يقوم بتحسين جودة الصوت، وإصلاح مشكلة Ambient Sound

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد لسماعات الأذن اللاسلكية Samsung Galaxy Buds. هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 1.36 ميغابايت، ولكنه يوفر ثلاث إصلاحات مهمة. أولاً، هذا التحديث يقوم بحل مشكلة التقطع المؤقت الذي تعاني منه ميزة Ambient Sound، وهي الميزة التي تعمل على تضخيم الصوت من حولك حتى تكون على دراية بالبيئة المحيطة بك.

هذا التحديث الجديد والذي يحمل البنية رقم R170XXU0ASF3، يقوم أيضًا بتحسين جودة الصوت عندما يتم بث الأغاني وأثناء المكالمات الصوتية. وأخيرًا، يقوم هذا التحديث كذلك بجعل مؤشر البطارية يُظهر الآن أدنى مستوى للطاقة في البطارية لكلا السماعتين.

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إذا لم تتلقى هذا التحديث حتى الآن، فبإمكانك تحميله يدويًا في تطبيق Galaxy Wearable على هاتفك الذكي أو من خلال حاسوب يعمل بنظام Windows أو Mac بإستخدام Galaxy Buds Manager. وإذا كان لا يزال لا يظهر، فإنتظر بضعة أيام أخرى حتى يصل إلى سماعات Galaxy Buds الخاصة بك.