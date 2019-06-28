WhatsApp تختبر مشاركة القصص الخاصة بك على المنصة في خاصية القصص على الفيسبوك

فاطمة أيت طالب - دبي - تضيف النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق WhatsApp ميزة جديدة لابد أن تكون مثيرة للجدل على الأقل، وهي مشاركة قصصك على WhatsApp في الفيسبوك. ومع ذلك، هذا لا يعني ربط حسابك في WhatsApp مع حسابك في الفيسبوك، فالشركة تؤكد أنها تستخدم واجهات برمجة التطبيقات ( API ) الأساسية لتبادل البيانات الخاصة بأنظمة الأندرويد و iOS.

هذا يعني أنه يمكنك أيضًا مشاركة قصص WhatsApp الخاصة بك مع تطبيقات أخرى، مثل Instagram و Gmail و Google Photos وما إلى ذلك. وعندما تقوم بمشاركة البيانات إلى خدمة أخرى مملوكة من قبل الفيسبوك مثل إنستاجرام، تقول الشركة أن المنشورين سيكونا منفصلين في أنظمتها، ولن يتم ربطهما.

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يظهر خيار المشاركة أسفل القصة الخاصة بك في تطبيق WhatsApp التجريبي. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن ذلك، فنحن نطلق إسم القصص على المنشورات التي يتم نشرها في WhatsApp Status والتي تشمل الصور والنصوص ومقاطع الفيديو مع العلم بأنها تختفي بعد 24 ساعة من نشرها. وتمتلك ميزة القصص في الواتساب أو بالأحرى WhatsApp Status الآن أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوميًا، وسيكون العام المقبل هو العام الذي ستبدأ فيه برؤية الإعلانات في هذا المكان على WhatsApp.

يجب عليك مشاركة قصتك يدويًا مع تطبيق آخر، ولا توجد طريقة للقيام بذلك تلقائيًا. هذا وفقا للطريقة التي تم بها تصميم التطبيق، فالـ WhatsApp تريد منك أن تهتم بالقصص على منصتها يوميًا، وليس شيئًا تقوم بإعداده مرة واحدة ثم تنساه.