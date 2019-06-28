HTC تكشف لنا عن المزيد من التفاصيل حول خوذة الواقع الإفتراضي HTC Vive Cosmos

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة HTC عن خوذة الواقع الإفتراضي HTC Vive Cosmos VR خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في أواخر شهر فبراير الماضي، ولكنها لم تقدم لنا سوى القليل من التفاصيل بشأن هذه الخوذة حتى الآن. ومع ذلك، فقد قررت الشركة الآن الكشف عن بعض التفاصيل الإضافية حول هذه الخوذة من خلال تغريدة جديدة على شبكة تويتر.

وفي البداية، أوضحت لنا شركة HTC أن خوذة HTC Vive Cosmos ستحصل على زيادة هائلة قدرها 88 في المئة على مستوى الدقة مقارنة مع خوذة HTC Vive الأصلية، وبالتالي هذا يعني بأن شاشات LCD المستخدمة في خوذة HTC Vive Cosmos الجديدة تمتاز بدقة 2280×1700 بكسل.

وبغض النظر عن الدقة، فهذه الخوذة الجديدة تحتوي أيضًا على ست كاميرات لتحسين التعقب، والتي تتضمن عناصر تحكم سلسلة وتجارب على مستوى الغرفة. تم أيضًا تصميم لوحة الوجه الأساسية في الخوذة الجديدة بحيث يمكن تبديلها في المستقبل إذا لزم الأمر. وعلاوة على ذلك، فخوذة HTC Vive Cosmos ستقدم أيضًا للمستخدمين بيئة عمل محسنة.

سوف يبقيك التصميم الأمامي المهوى الجديد أكثر برودة من ذي قبل، وسيسمح لك التصميم الأمامي القابل للدوران بالخروج من تجربة الواقع الإفتراضي دون الحاجة إلى إزالة الخوذة بالكامل.