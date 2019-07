تطبيق Google Go يتخطى حاجز 100 مليون عملية تحميل في ظل نمو مبيعات هواتف Android Go

فاطمة أيت طالب - دبي - Android Go هو إصدار خفيف من نظام الأندرويد يهدف إلى أن يتم إستخدامه في الهواتف الذكية المتدنية التي لا تملك تلك المواصفات التقنية القادرة على تشغيل نظام الأندرويد الكامل. ويأتي هذا الإصدار الخفيف من نظام الأندرويد مع إصدارات خفيفة من تطبيقات جوجل الأساسية، ومن بينها تطبيق Google Go.

وصل تطبيق Google Go الآن إلى أكثر من 100 مليون عملية تحميل على متجر Google Play Store، مما يعني أن مبيعات هواتف Android Go بدأت بالفعل في التحسن. في شهر سبتمبر من العام الماضي، بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق Google Go بالكاد 10 ملايين عملية تحميل، لذلك يبدو أن جهود جوجل التي تهدف إلى تلبية إحتياجات أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يريدون شراء الهواتف الذكية الباهظة بدأت تؤتي أكلها.

Advertisements

لاحظ أنه لا يمكننا في الواقع إفتراض أنه تم بيع أكثر من 100 مليون هاتف Android Go حتى الآن، على الرغم من حقيقة أن تطبيق Google Go يأتي مسبقًا مع كل هاتف Android Go، كما يمكنك في الواقع تثبيت التطبيق على الهواتف الأخرى. قد تكون لدى بعض الأشخاص هذه الفكرة لأن تطبيق Google Go لا يستهلك قدرًا كبيرًا من بيانات الإنترنت، وهذا ما قد يجعله يحظى بشعبية كبيرة في بعض الأسواق النامية.