Redmi و BlackShark تعملان بدورهما على هواتف ذكية متوافقة مع شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كان Xiaomi Mi Mix 5G هو أول هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة Xiaomi مع العلم بأنه سيصل قريبًا إلى أوروبا والصين. وفي الوقت نفسه، تستعد العلامتين التجاريتين التابعتين لشركة Xiaomi نفسها، ونقصد هنا كل من Redmi و BlackShark لتقوم بدورها بإطلاق هواتفها الذكية الأولى المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G.

نشر المدير العام للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، السيد Lu Weibing، عبارة ” 5G قادمة ” في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وذلك مباشرة بعد حظوره المؤتمر العالمي الآسيوي للجوال Asian MWC 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي. ويقول أنه بحلول العام المقبل ستكون هناك هواتف ذكية متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ستكلف أقل من 2000 يوان صيني، أي حوالي 300 دولار أمريكي دون إحتساب الضرائب.

نشر زميله من العلامة التجارية BlackShark منشور مماثل ذكر فيه أن فريق البحث والتطوير يستعد لوصول الجيل المقبل من الشبكات الخلوية وأنه سيتم إطلاق هاتف BlackShark جديد سيكون متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G في المستقبل، ولكنه لم يكشف عن تاريخ الإطلاق.

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وقال المدير العام للعلامة التجارية Redmi أن تكنولوجيا 4G غيرت الحياة، وأن تكنولوجيا 5G ستغير المجتمع، وقد أكد كذلك على أن شبكات الجيل الخامس ستساعد في إنشاء العديد من التطبيقات الجديدة للهواتف الذكية والتي سيستمتع بها المستخدمون.