اليوتيوب تمنحك المزيد من التحكم في مقاطع الفيديو التي تظهر في الصفحة الرئيسية و Next Up

فاطمة أيت طالب - دبي - أجرت اليوتيوب بعض التغييرات اليوم على خدمتها، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في مقاطع الفيديو التي تظهر في الصفحة الرئيسية وكذلك في خاصية ” Next Up “.

أولاً، يمكنك إستكشاف المواضيع ومقاطع الفيديو ذات الصلة لمعرفة المزيد عما تحب. تعتمد الخيارات التي تراها على إقتراحاتك الشخصية الحالية. قد تكون مقاطع الفيديو هذه مرتبطة بالفيديو الذي تشاهده أو مقاطع الفيديو المنشورة على القناة نفسها أو مواضيع أخرى تهمك. يمكنك العثور على هذه الميزة الجديدة على الصفحة الرئيسية أثناء التمرير للأعلى، وفي Up Next أثناء التصفح. ستكون متاحة للمستخدمين الذين سجلوا الدخول باللغة الإنجليزية على تطبيق اليوتيوب لنظام الأندرويد أولاً، ثم على نظام iOS، والويب، ولغات أخرى ” قريبًا “.

يمكنك أيضًا إزالة الاقتراحات من القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها، وذلك من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاثة بجوار مقطع فيديو على الصفحة الرئيسية أو في ” Next Up “. ثم حدد ” لا توصي بهذه القناة ” وبعد ذلك لن ترى اليوتيوب يقترح عليك مقاطع الفيديو من تلك القناة. ومع ذلك، هذا الخيار لا يقوم بحظر القناة بالنسبة لك، فأنت لا تزال قادرًا على مشاهدة محتواها إذا قمت بالإشتراك أو البحث أو زيارة صفحة القناة أو التبويب Trending حيث تجد الفيديوهات الأكثر رواجًا في بلدك. وبالتالي، هذا يعني أن هذا الخيار يقوم فقط بإزالة تلك القناة المحددة من التوصيات، هذا كل شيء. يتوفر هذا الخيار في اليوتيوب على منصتي الأندرويد و iOS إبتداء من اليوم، وسيأتي إلى نسخة الويب ” قريبًا “.

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أخيرًا، ستحصل على مزيد من المعلومات حول سبب اقتراح مقطع فيديو معين لك في المقام الأول. سيظهر هذا في مربع صغير أسفل الفيديو، موضحًا لماذا إعتقدت خوارزمية الخدمة أنه سيكون مناسبًا لك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة الأخيرة، ستكون متوفرة في تطبيق اليوتيوب على منصة iOS إبتداءً من اليوم، وستأتي إلى الأندرويد والويب ” قريبًا “.