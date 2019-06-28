الإعلان رسميًا عن الهاتف المزدوج الشاشة ZTE Nubia X 5G مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE للتو عن أحدث منتجاتها. وكما هو الحال في هذه الأيام، فهذا ليس هاتفًا جديدًا تمامًا، وإنما هو عبارة عن نسخة محسنة من هاتفها الحالي ZTE Nubia X تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

هذه النسخة الجديدة من الهاتف Nubia X تحمل إسم ZTE Nuba X 5G، وهي لا تقوم فقط بالتخلي عن المعالج Snapdragon 845 القديم وتعويضه بالمعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وإنما تجلب معها أيضًا المودم Qualcomm X50 لكي تكون قادرة على دعم شبكات الجيل الخامس 5G. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية للهاتف، فلا يبدو أن هناك أي تغييرات، على الرغم من أننا لم نحصل على القائمة الكاملة للمواصفات بعد، لذلك يجب عدم إستبعاد حدوث تغييرات طفيفة في سعة البطارية أو السماكة.

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لم تكشف لنا العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بعد عن موعد إطلاق الهاتف ZTE Nuba X 5G، ولكننا نعرف بأنه سيصدر في البداية بالصين. وقبل الختام، نود أن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا لمعرفة كل شيء عن الهاتف ZTE Nuba X.